Judo | Mondiali 2018 | Carola Paissoni esce di scena al secondo turno dei -70kg contro la

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Mungai brillante - è al terzo turno - Carola Paissoni out al secondo turno : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. L’Italia si gioca oggi, lunedì 24 settembre, le ultime possibilità di conquistare il podio in un torneo che finora non si è rivelato propizio per i colori azzurri dopo le eliminazioni premature di Fabio Basile, Odette Giuffrida ed Edwige Gwend e l’uscita di scena al terzo turno di Matteo Medves e Antonio Esposito. ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 24 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Ultime speranze di medaglia per l’Italia ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Carola Paissoni e Nicholas Mungai proveranno a ribaltare le sorti di una competizione che finora non ha affatto arriso ai colori azzurri, dato che nessun rappresentante del Bel Paese finora è riuscito ad andare oltre il terzo turno. La Paissoni è un’atleta in grande crescita e sta dimostrando nel corso dei mesi di poter lottare ad armi pari con ...

Judo - Mondiali 2018 : Clarisse Agbegnenou è ancora regina! Saeid Mollaei si impone nei -81 kg : Clarisse Agbegnenou ancora sul tetto del mondo, Saeid Mollaei si gode la sua ribalta. Francia e Iran si prendono la scena ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nella categoria –63 kg, la fuoriclasse transalpina ha bissato il trionfo dello scorso anno con l’ennesima prestazione superba che l’ha condotta alla conquista della medaglia d’oro come nel 2017. La Agbegnenou, però, stavolta non ha trovato in finale la ...

Judo - Mondiali 2018 : Italia a bocca asciutta - si profila il duello tra Agbegnenou e Trstenjak nei -63 kg : Italia a bocca asciutta ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Edwige Gwend e Antonio Esposito sono stati eliminati nella loro pool, aggiungendosi all’elenco degli azzurri che non hanno ancora ottenuto neppure il pass per gli ottavi di finale. Per la Gwend l’eliminazione è sopraggiunta al primo turno della categoria -63 kg ad opera della mongola Baldorj, che nei minuti finali del match ha piazzato l’ippon della ...

Judo - Mondiali 2018 : Antonio Esposito fuori a testa alta nei -81 kg. Ma per l’Italia le medaglie restano una chimera : Si ferma al terzo turno il cammino di Antonio Esposito ai Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. L’azzurro è stato eliminato dal tedesco Wieczerzak dopo aver approfittato di un bye per superare il primo turno della categoria -81 kg e aver sconfitto con un ippon il bulgaro Ivanov nel match successivo. Esposito ha adottato una tattica guardinga contro il tedesco, che a lungo si è difeso dinanzi ai rari attacchi ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : L’Italia non si sblocca : Antonio Esposito fuori al terzo turno - Edwige Gwend subito eliminata : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, domenica 23 settembre, gli azzurri si giocheranno le proprie chance di medaglia con Antonio Esposito ed Edwige Gwend, due atleti potenzialmente da podio che cercheranno di cambiare l’inerzia di una competizione iridata che per ora non arride ai colori azzurri. Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, potrebbe ...

Judo - Mondiali 2018 : Edwige Gwend subito fuori a Baku - l’Italia stenta a decollare : Prosegue la maledizione azzurra ai Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. A pagare dazio nella quarta giornata del torneo è stata Edwige Gwend, indicata alla vigilia tra le possibili carte da medaglia dell’Italia nel torneo iridato. Ma il tabellone sorteggiato per la numero 11 del ranking mondiale si è rivelato infausto sin dal primo incontro della categoria -63 kg. La mongola Baldorj, infatti, con un waza ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 23 settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia spara le ultime cartucce ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan, anche se le polveri finora sono bagnate. Dopo il flop di Fabio Basile nella categoria -73 kg, oggi, domenica 23 settembre, tocca ad Antonio Esposito ed Edwige Gwend provare a risollevare le sorti della pattuglia azzurra nella competizione iridata, finora priva di soddisfazioni per il tricolore. Antonio Esposito è reduce da uno splendido bronzo nella categoria ...

Judo - Mondiali 2018 : oro al sudcoreano An e alla giapponese Yoshida - il bronzo di Heydarov esalta il pubblico di Baku : Il bronzo di Hidayat Heydarov infiamma la platea di Baku al termine della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo. L’azero è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -73 kg, dopo aver sfiorato l’accesso in finale, svanito a seguito della sconfitta contro il giapponese Soichi Hashimoto. Ma Heydarov non si è dato per vinto e contro il mongolo Tsend-Ochir ha sfoderato una prestazione superba nella finale per il terzo posto, ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : disastro Fabio Basile. E’ subito fuori! Ancora Giappone oro tra le donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

