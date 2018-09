Joshua-Wilder come Alì-Foreman | l' Africa ospiterebbe il futuro ' match del secolo'

Anthony Joshua - Wilder si allontana : l'avversario di aprile potrebbe essere Dillian Whyte : Manca poco più di una settimana alla grande sfida di Wembley tra il campione mondiale dei pesi massimi versione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e lo sfidante, Alexander Povetkin in programma il 22 settembre. Il pronostico favorisce nettamente il britannico detentore di quattro corone ed è normale, a questi livelli, pianificare il futuro anche se in questo sport è decisamente connesso con quello che avviene in ogni singolo match. Nel ...

Deontay Wilder - parla l'ex sparring Richard Towers : 'Colpisce 6 volte più duro di Joshua' : Stilisticamente non è impeccabile, anzi piuttosto discutibile. Ma se si parla di potenza pura, nessun peso massimo è come Deontay Wilder. Il parere è abbastanza autorevole, perché il pugile in questione ha 'assaggiato' i colpi del campione del mondo WBC, ma anche quelli del campione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e degli ex campioni Tyson Fury, Wladimir e Vitalij Klitschko. Stiamo parlando di Richard Towers, peso massimo britannico ...

Lennox Lewis - stoccata a Joshua : 'Sei tu che non vuoi combattere contro Wilder' : Wilder vuole combattere, è Joshua che non vuole. Lennox Lewis, l'ultimo campione mondiale indiscusso della storia dei pesi massimi non ha il minimo dubbio e le sue parole sanno di critica durissima nei confronti di Anthony Joshua. Secondo l'ex pugile anglo-canadese, lo staff di Joshua sta facendo di tutto per ritardare il match di riunificazione del titolo dei pesi massimi [VIDEO] contro Deontay Wilder, ma in questo caso dovrebbe essere AJ a ...

Joshua vs Wilder - 13 aprile 2019 - Sulaiman (presidente WBC) : 'Stiamo facendo il possibile' : Anthony Joshua affrontera' Alexander Povetkin il prossimo 22 settembre allo stadio di Wembley, mettendo in palio le sue quattro cinture di campione del mondo dei pesi massimi. Deontay Wilder, invece, potrebbe dare luogo ad uno spettacolare match contro l'ex campione mondiale Tyson Fury, concedendogli la chance di conquistare il titolo WBC [VIDEO]. Nel 2019, però, c'è una data gia' fissata per un match mondiale ed una sede stabilita: 13 aprile a ...

Deontay Wilder conferma : 'Combatterò con Tyson Fury' e stuzzica Joshua : 'Lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta della prospettiva di combattere contro Tyson Fury. Anzi va oltre, dicendo a chiare lettere che il match si fara' quasi sicuramente entro dicembre [VIDEO]. Accadra' certamente, non c'è dubbio - dice, in riferimento al match con Fury - anche se c'è ...

