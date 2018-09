Jimmy Bennett a Non è l’Arena | “Asia mi ha violentato” | VIDEO

Jimmy Bennett a Non è l’Arena : “Asia mi ha violentato” : Ospite di “Non è L’Arena”, Jimmy Bennett ha raccontato per la prima volta in Italia la sua verità su quanto accaduto con Asia Argento “Una donna può essere bella ed affascinante ma abusare di un uomo“. Jimmy Bennett a Non è l’Arena di Massimo Giletti racconta per la prima volta in Italia la sua versione dei fatti di quanto accaduto nel 2013 al Ritz Carlton di Marina del Rey, Los Angeles con Asia Argento. Jimmy ...

Che cosa ha detto Jimmy Bennett a Non è l’arena : Il caso era scoppiato a metà dello scorso agosto: il New York Times aveva ricostruito le accuse del giovane attore Jimmy Bennett nei confronti di Asia Argento, che l’aveva diretto e aveva recitato con lui nel film Ingannevole il cuore più di ogni altra cosa del 2004. Ma i fatti incriminati risalgono al 2013, quando i due si sono incontrati, dopo essere stati in contatto per parecchio tempo ma non essersi mai più visti, in un hotel in ...

Asia Argento dopo le accuse di Jimmy Bennett : "Sono scioccata"/ "Sono incredula - sono stupidaggini" : Asia Argento dopo le accuse di Jimmy Bennett: "sono scioccata". Ultime notizie, dibattito a Storie Italiane sul caso molestie: l'attrice, "sono incredula, sono stupidaggini"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:28:00 GMT)

Jimmy Bennett va in tv - i social stanno con Argento. La madre di Asia 'Lo Stato italiano trattenga metà del compenso' : Per la prima volta in tv da quando è scoppiata la bufera quest'estate, il ventiduenne ex attore ora musicista Jimmy Bennett , conferma la sua versione a L'Arena di Massimo Giletti: ' Asia Argento mi ...

Giletti e l’inconsistente intervista a Jimmy Bennett : È questo il bilancio di quello che di fatto è stato certamente il colpaccio di Massimo Giletti: Jimmy Bennett, l’accusatore di Asia Argento, ospite in esclusiva internazionale alla prima puntata di Non è l’Arena. Certo, i numeri daranno ragione a Giletti: dalle 22.38, quando Jimmy Bennett è apparso al fianco del conduttore, le conversazioni sui social si sono concentrate su di lui, complice anche il fatto che su Rai Uno si era conclusa quella ...

La versione di Jimmy Bennett : «Sì - Asia Argento mi ha violentato» : Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017Asia Argento 2017«Una donna può essere bella e affascinante ma abusare di un uomo». Jimmy Bennett, 22 anni, ha raccontato per la prima volta, ospite di Non è l’Arena, la sua versione su quel che sarebbe accaduto nel 2013 in quella camera d’hotel con Asia Argento. ...

Jimmy Bennett : “Asia Argento? Sì - mi ha violentato. E’ stato un rapporto completo” : Seconda parte dell’intervista rilasciata a Massimo Giletti, nel corso di Non è l’arena (La7), da Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne (qui la prima parte). “E’ accaduto tutto molto rapidamente” – racconta il giovane – “Asia mi ha offerto dello champagne e ha iniziato a fumare una sigaretta ...

Jimmy Bennett : “Asia Argento? La chiamavo ‘mamma’. Fu lei a propormi di vederci nel 2013” : Prima parte dell’intervista di Massimo Giletti a Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne. Ospite in esclusiva mondiale di Non è l’arena (La7), il ventunenne racconta la storia del suo rapporto con l’attrice. “La chiamavo ‘mamma’ e lei mi chiamava ‘figlio’” – afferma – “Sul ...

