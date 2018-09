Italia con Serbia e Polonia

"Io - Italiana e con due bambine. E la Germania vuole cacciarmi" : Gli italiani ospiti 'sgraditi' in Germania? A quanto pare diversi nostri connazionali avrebbero subito pressioni per tonarnare 'a casa' da parte dell'ufficio per gli immigrati tedesco. Come ha ...

Giada - il cocktail di apertura a Milano con Vogue Italia : Tutto nuovo il building di Giada in Via Montenapoleone. ristrutturato dall’architetto Claudio Silvestrin. Per l’occasione si è tenuto ieri sera il cocktail organizzato da Vogue Italia per il brand Italiano di abbigliamento da donna di lusso fondato da Rosanna Daolio, strategicamente acquisito da RedStone – la holding dei marchi di lusso – e affidato alle mani del talentuoso direttore creativo Gabriele Colangelo dal 2015. Il ...

Mondiali di Pallavolo - con chi giocherà l’Italia nella Final Six : Si è tenuto il sorteggio per la composizione dei due gironi della Final Six dei Mondiali di volley. L'Italia di Gianlorenzo Blengini, reduce da un ottimo percorso nelle prime due fasi, è stata sorteggiata nella Pool J con Polonia e Serbia; nella Pool I giocheranno invece Brasile, Usa e Russia. Tutte le partite si disputeranno a Torino.Continua a leggere

Primo trapianto di faccia in Italia : sospetto rigetto - ma le condizioni della paziente “sono buone” : “Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte scorsa, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente. Per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, ...

Miss Italia - Manila Nazzaro : ‘Caterina Balivo? Mai legato con lei - è stata più fortunata di me’ : Manila Nazzaro e Caterina Balivo amiche? “In verità no”. A dirlo è la stessa ex Miss Italia 1999, che – intervistata dal Corriere Adriatico – ritorna con la mente ai giorni del concorso di bellezza, quando si trovò a competere con la Balivo, che si classificò terza. La Nazzaro, in seguito vista anche a I fatti vostri e ora speaker a Radio Zeta, parla del loro rapporto praticamente inesistente: Durante il concorso non ...

Versace è in vendita - dicono i giornali Italiani : Sembra che l'annuncio sarà fatto domani, martedì, e che tra i probabili acquirenti ci sia Michael Kors The post Versace è in vendita, dicono i giornali italiani appeared first on Il Post.

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase - definiti i gironi. Italia con Polonia e Serbia - evitato il gruppo di ferro : A Torino sono stati sorteggiati i gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le prossime avversarie e si è delineato il futuro delle sue squadre che ora si daranno battaglia per il titolo iridate. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali ...

Biologico Italiano di qualità : il nuovo marchio “garanzia AIAB Italia” a tutela dei consumatori : AIAB, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, e Bioagricert, organismo di controllo che certifica oltre 12.000 aziende biologiche italiane, uniscono le forze per diffondere tra i consumatori italiani la conoscenza del marchio “garanzia AIAB Italia”. Il marchio, già presente da tempo sul mercato ma che ora ha una nuova veste grafica, contraddistingue i prodotti biologici che hanno, oltre alle caratteristiche comuni a tutti gli altri ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia esce dal torneo con Chris Colabello miglior battitore : Diciamoci la verità: avremmo preferito parlare dell’Italia al Super 6 con una finale disputata. Non è stato possibile: la pioggia ha interrotto anzitempo, lasciando all’Olanda il trofeo e al pubblico l’amarezza di non aver potuto assistere alla classica del Baseball europeo (per la cronaca, è già stata attivata la procedura di rimborso dei biglietti per gli sfortunati possessori). L’Italia che esce dal Super 6 è una ...

Metallica a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia : info biglietti in prevendita : I Metallica a Milano nel 2019 terranno un solo concerto in programma per l'8 maggio. La data è l'unica della tournée mondiale che si terrà in Italia e porterà i Metallica a Milano nuovamente, sul palco dell'Ippodromo Stai di San Siro, a maggio. Il concerto di Metallica sarà aperto da Ghost e Bokassa, opening act della serata Italiana in programma per l'8 maggio. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 28 ...