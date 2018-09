ilfattoquotidiano

: Sir Michael Atiyah è un matematico britannico novantenne di altissimo livello e dice di aver dimostrato l’ipotesi d… - wireditalia : Sir Michael Atiyah è un matematico britannico novantenne di altissimo livello e dice di aver dimostrato l’ipotesi d… - TutteLeNotizie : Ipotesi di Riemann, matematico annuncia la dimostrazione ma (per ora) non c’è pubblicazione… - Cascavel47 : Ipotesi di Riemann, matematico annuncia la dimostrazione ma (per ora) non c’è pubblicazione scientifica… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Non c’è una pubblicazione, ma un annuncio che mette in subbuglio la comunità scientifica. Ilbritannico sir Michael Atiyah ha dichiarato di aver dimostrato uno dei problemi matematici più importanti di sempre, irrisolto da quasi 160 anni, la cosiddettadi. Lo ha fatto in Germania, intervenendo nel convegno Heidelberg Laureate Forum, ma “l’annuncio è stato accolto con imbarazzo in sala”, ha detto all’Ansa ilClaudio Bartocci, dell’Università di Genova. “Personalmente mi lascia piuttosto perplesso e sconcertato. Non ci scommetterei”, ha osservato. “Al momento non c’è ancora alcuna pubblicazione scientifica. Michel Atyah è uno dei più grandi matematici viventi – ha aggiunto – mi dispiacerebbe se, a 90 anni, questo annuncio sminuisse la sua fama”. Ma perché è così importante questa ...