"Io dico che sui migranti l'Italia non è stata lasciata sola" - dice Monica Frassoni : L’Italia è uno dei paesi che stanno rispettando gli obiettivi ambientali fissati dall’Unione europea, c’è grande interesse per le questioni ecologiche, è il primo produttore di prodotti alimentari biologici, ma tutte queste questioni non hanno mai portato a risultati elettorali soddisfacenti per i partiti “verdi” che si sono succeduti negli anni. Alle ultime elezioni europee, quelle del 2014, ...

Zenga : 'Sarei rimasto a Crotone. Non dico no a priori alla Serie B. L'Inter? Ha Spalletti che è molto bravo' : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: 'Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. ...

Rapina a Lanciano. Il medico massacrato : "Pensavo che ci avrebbero uccisi. Erano ben vestiti e avevano gli occhi cattivi" : Alla moglie Niva, infermiera in pensione, hanno tagliato quasi metà dell'orecchio destro, mentre lui, Carlo Martelli, 69 anni, ex chirurgo, è stato violentemente malmenato da un gruppo di Rapinatori che si è introdotto nella sua villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Con il volto tumefatto, il medico racconta al Corriere della Sera di quell'orribile esperienza: "Ad un certo punto pensavo che ci avrebbero ...

MotoGP – Marc Marquez si difende - stoccata velenosa a Lorenzo : “caduta colpa mia? Ad Jorge dico che…” : Marc Marquez rispedisce le accuse di Jorge Lorenzo al mittente e fornisce la sua versione sul controverso episodio di inizio gara Ancora un’altra gara nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda sfreccia sul circuito di Aragon e fa impazzire il pubblico di casa, tagliando per primo il traguardo e allungando ulteriormente in classifica sugli avversari. Meno contento invece Jorge Lorenzo, caduto nelle fasi iniziali della ...

Domenica live - il gesto estremo di Stefania Pezzopane dalla D'Urso : 'dicono che Simone mi sfrutti - ma...' : Alla fine l'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, 58 anni, e il suo fidanzato Simone Coccia, 34 anni, hanno deciso: si sposano. L'annuncio ufficiale è arrivato in diretta nello studio di Domenica live ...

Di Maio : ridicolo Berlusconi che cerca visibilità. Va compatito : Roma, 23 set., askanews, - 'Oggi Berlusconi apocalittico: 'Il Decreto Dignità è un disastro e con la manovra l'Italia rischia grosso'. Si si... mo me lo segno, cit. Massimo Troisi,'. Così, sulla sua ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti a TvBlog : "Non soddisferò mai tutti ma sono onesto intellettualmente. A Cairo dico grazie - mai avuta la libertà che ho qui" (Video) : Massimo Giletti, a partire da domenica 23 settembre 2018, tornerà al timone di Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico di La7, giunto alla seconda edizione.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato il conduttore che, durante la prima puntata di Non è l'Arena, intervisterà in esclusiva Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di molestie ...

Caschi F1 : la passione batte in testa. Ora anche in edicola! : I Caschi sono l’anima del pilota. Purtroppo in azione non riusciamo a vedere le espressioni facciali dei nostri beniamini, ma il casco, quello sì, è sempre visibile. Oddio, ultimamente tra protezioni per la testa e Halo si fa fatica perfino a scrutare il pilota, ma il casco resta comunque un emblema della personalità di un […] L'articolo Caschi F1: la passione batte in testa. Ora anche in edicola! sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Quando ti dicono che tua madre si è ammalata per colpa tua : Un giorno la mamma di Alba (nome di fantasia) ha iniziato a sentire le voci. «Cambiò tutto. La mia casa non era più un luogo accogliente in cui sentirmi protetta e al sicuro. Con mia madre in quello stato anche invitare gli amici era fuori questione. Quando le veniva una delle sue crisi di rabbia in piena notte era come se io non esistessi». Oggi Alba ha 36 anni ed è una caregiver. Colei che si prende cura. Un angelo custode per ogni mamma, papà ...

Come Ricaricare SIM Iliad : Tutti I Metodi a Disposizione (ora anche nelle Edicole) : Hai comprato una SIM Iliad? Ecco Tutti i Metodi che hai a Disposizione per Ricaricare la SIM. Come fare ricarica SIM Iliad. Come Ricaricare Iliad Come Ricaricare SIM Iliad: Tutti I Metodi a Disposizione (ora anche nelle Edicole) Iliad è in continuo movimento ed aggiornamento ed oggi andiamo a vedere Tutti Metodi a tua Disposizione per […]

Rebibbia - non solo la maternità. Da insegnante in carcere dico che anche lo studio è un problema : Nei miei oltre vent’anni di insegnamento a Rebibbia ho visitato il reparto femminile solo in sporadiche occasioni. La mia impressione, poco più che superficiale, è che rispetto alle sezioni maschili si respiri una maggiore tensione. Come se ci fosse maggiore difficoltà ad accettare la restrizione delle libertà. Sarà che, mi son detto, la carcerazione dei maschi può godere, in taluni casi e entro certi limiti, persino di una qualche approvazione ...

Mondiali ciclismo 2018 - Moser snobba Nibali e Aru : “vi dico chi è l’unico che può fare risultato a Innsbruck” : L’ex corridore italiano ha parlato del momento di forma di Gianni Moscon, sottolineando come sia l’unico a poter fare risultato ai Mondiali di Innsbruck Due vittorie alla Agostoni e al Giro di Toscana, un terzo posto nella 66ª edizione della Coppa Sabatini. Gianni Moscon è senza dubbio uno dei ciclisti italiani più in forma, la squalifica subita al Tour de France ha rigenerato il ciclista del Team Sky, che adesso punta al ...