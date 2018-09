Intercettazioni | Berlusconi | “Nessuna può essere resa pubblica” Ma fece pubblicare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il suo placet è stato determinante per la pubblicazione di un’intercettazione segreta e non rilevante ai fini delle indagini. Per questo motivo è stato prima condannato, poi prescritto e ha quindi dovuto risarcire con 80mila euro la persona intercettata. Come spesso capita, però, Silviosembra aver perso la memoria. E adesso dice: “La norma sulleva cambiata. Nessuna intercettazione deve poter. Una sparata che supera di gran lunga quelle precedenti. Negli ultimi venticinque anni, infatti, l’ex premier si è espresso più volte contro le registrazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria durante le indagini. Ai tempi in cui era al governo ha cercato più volte di neutralizzare quello strumento considerato dai magistrati tanto efficace nelle inchieste su corrotti, mafiosi, corruttori. Il ddl presentato nel 2008, ...