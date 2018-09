Inter | il Real Madrid continua a pensare a Icardi | ancora in stallo il rinnovo

Roma - Monchi addio? C'è una penale se sceglie Real o Barcellona. E l'Inter ci aveva provato... : Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, c'è un'ulteriore penale presente nel contratto se il club in cui dovesse scegliere di andare sia il Real Madrid o il Barcellona. l'Inter CI aveva PROVATO - ...

LIVE Inter-Tottenham in DIRETTA | Aggiornamenti in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Tottenham, match valido per il primo turno della fase a gironi (B) di Champions League 2018-2019. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, chiamati a un’impresa contro la compagine inglese per incominciare al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo e lo Stadio sarà praticamente sold-out: sono già stati staccati ...

Champions - Inter-Tottenham : probabili formazioni - tempo reale dalle 18.55 e dove vederla in tv : Arbitro: Turpin, Francia, TV: Sky Sport Football HD, 203, e Sky Sport, 252,. Spalletti: «Col Tottenham per svoltare» I convocati di Spalletti per il Tottenham Champions League Inter Tottenham Tutte ...

Scarichi nel canale Reale : 'Intervengano anche i Comuni coinvolti' : TORRE GUACETO - E' delle ultime ore la notizia che si è riacuito lo stato di emergenza del canale Reale. Lo scorso 17 agosto, il personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto impiegato nel ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter - Modric sarebbe pronto a chiedere nuovamente la cessione al Real Madrid : Uno dei veri tormentoni di mercato di questa estate è stato quello relativo al possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Un tormentone che, a quanto pare, sembra destinato a continuare anche in questi mesi visto che la volonta' del centrocampista croato non sembra essere mutata. Il giocatore, infatti, vuole lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza, e ha individuato [VIDEO] nei nerazzurri la soluzione migliore per il proseguo ...

Modric Inter - la Fifa chiude il caso con il Real Madrid : 'Nessun elemento per procedere' : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Caso Modric-Inter - Interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Modric - caso chiuso. La Fifa assolve l’Inter : “dal Real Madrid denuncia infondata” : La Fifa ha messo la parola fine sul caso Modric, il croato vice campione del Mondo più volte accostato all’Inter di Suning. La massima rappresentanza del calcio con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid ha messo la parola fine al caso. Fondamentalmente non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo: Perez accusava il club nerazzurro di comportamento scorretto contattando un calciatore ...

Caso Modric - la Fifa assolve l'Inter : "Dal Real Madrid denuncia infondata" : "Il Caso è chiuso": così la Fifa ha messo la parola fine sul nascere alla questione Modric, con una lettera inviata sia all'Inter sia al Real Madrid. Non ci sono gli elementi per dar seguito alla ...

Serie A Bologna-Inter - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : IN TV : Sky Sport Serie A. Classifica Serie A Calendario Serie A Serie A Bologna Inter LIVE Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

LIVE Bologna-Inter - Serie A in DIRETTA : i neroazzurri con le spalle al muro al Dall’Ara. Aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Inter, anticipo delle 18 di sabato nella terza giornata di Serie A 2018-2019. Entrambe le squadre condividono un avvio di campionato deludente, ciascuna con un misero punto conquistato in due partite. Gli emiliani (insieme a Frosinone e Sampdoria, ma quest’ultima con una partita in meno) non hanno ancora segnato una rete nei due precedenti incontri; i neroazzurri invece, reputati ...

Real Madrid - Perez : "L'Inter voleva Modric gratis. Roba mai vista" : Sorride Florentino Perez quando parla di Luka Modric, un po' meno quando il discorso scivola su Cristiano Ronaldo. Comprensibile. Il croato è rimasto al Real Madrid, anche se in estate sembrava ...

Ronaldo : 'Juve fortissima con CR7 - ma il Real resta favorito. Inter - finalmente sei nel posto che meriti' : Presente come ambasciatore del Real Madrid a Montecarlo, dove ieri si sono svolti i sorteggi dei gironi della prossima Champions League, Ronaldo ha rilasciato un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . Tanti i temi toccati dal Fenomeno: da Cristiano Ronaldo alla Juventus, dall'Inter al Brasile: 'Me la sono davvero goduta, il calcio resta la mia vita e il mio grande amore'. Il Real Madrid ...