Indonesia | sopravvive per 49 giorni su una zattera alla deriva

(Di lunedì 24 settembre 2018) Aldi Novel Adilang,no di 19 anni, faceva uno dei lavori più solitari del mondo: doveva occuparsi di tenere accese ogni notte le luci su un rompong, una piattaforma a 125 chilometri in mare, per attrarre i pesci. Laha una cabina coperta per dormire, galleggia sul mare sostenuta da boe, ed è ancorata al fondale con delle corde. Una voltasettimana, il proprietario mandava qualcuno a ritirare il pesce e a portare al ragazzo qualche scorta di cibo, acqua pulita e carburante per il generatore: quello era il suo unico contatto umano settimanale, oltre a un walkie-talkie. Viveva sul suo rompong da mesi, ma il 14 luglio un forte vento fece saltare gli ormeggi, e lasi è persa nelle acque del Guam, in direzione nord. A quel punto Aldi doveva affrontare non solo la solitudine, ma anche la fame, la sete e la paura. Ma ci è riuscito, per 49, finché una nave ...