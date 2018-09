Indonesia | 49 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico | salvato un 19enne

Indonesia - sopravvive per 49 giorni su una zattera alla deriva : Aldi Novel Adilang, Indonesiano di 19 anni, faceva uno dei lavori più solitari del mondo: doveva occuparsi di tenere accese ogni notte le luci su un rompong, una piattaforma a 125 chilometri in mare, per attrarre i pesci. La zattera ha una cabina coperta per dormire, galleggia sul mare sostenuta da boe, ed è ancorata al fondale con delle corde. Una volta alla settimana, il proprietario mandava qualcuno a ritirare il pesce e a portare al ragazzo ...