Incidente in piazza Trento a Milano | schianto tra un filobus Atm e una moto | grave un uomo

F1 - la difesa che non ti aspetti : Max Verstappen spiazza tutti analizzando l’Incidente di Vettel : Il pilota olandese ha difeso Vettel dopo l’errore commesso in Germania, sottolineando come siano situazioni che possano capitare in quelle difficili condizioni Un errore costato carissimo a Sebastian Vettel quello compiuto in Germania, che ha costretto il tedesco a tornare a casa con zero punti in saccoccia. Considerando anche la vittoria di Hamilton, il ferrarista ha adesso 17 punti di gap dal britannico, uno svantaggio che proverà ...