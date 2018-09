Incidente alla Lamina di Milano | risarcite le famiglie di tre dei quattro operai morti in

F1 – Dall’Incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen - Vettel svela : “non è un dramma - ma…” : Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel ...

Incidente Pollino - sette indagati per i 10 morti alla Gole del Raganello : omicidio colposo : Ancora non si conoscono i nomi. Ma in queste ore la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del Raganello dove il 20 agosto scorso sono morti 10 escursionisti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. “Gli avvisi sono stati emessi – è la dichiarazione del procuratore Eugenio Facciolla – in considerazione degli atti istruttori irripetibili ...

Muore in un Incidente a Eboli a poche ore di distanza dal figlio. La donna tornava dalla veglia funebre : Il figlio, Giacinto Coraggio, è morto per cause naturali ad Avellino, lei ha perso la vita in un incidente stradale sull'A2 tra Eboli e Campagna. Teresa Marotta, pensionata cilentana residente a Roccagloriosa in provincia di Salerno, è deceduta ad 80 anni poco dopo il decesso del figlio. Il Mattinoricostruisce la dinamica dell'incidente.La donna viaggiava in una Ford Focus. Il genero ha perso il controllo dell'auto che è ...

Pisa. Incidente in moto morto Andrea Nardo - stava andando a lavoro alla Piaggio : Tragico sinistro mortale a Pontedera. Andrea Nardo, 40 anni, dipendente della Piaggio, è morto all’altezza dell’intersezione tra viale America e via

Incidente sexy per Diletta Leotta. Alla conduttrice si spacca il vestito : Che Diletta Leotta sia amata dal grande pubblico non è un mistero e sui social questo è ancora più evidente. La giornalista sportiva, infatti, è seguita su Instagram da 3 milioni di utenti. I suoi ...

Incidente al Ranch di Tavullia : frattura alla clavicola e trasferimento in ospedale per un uomo di Valentino Rossi : Pablo Nieto protagonista di un Incidente al Ranch di Tavullia durante un allenamento prima della partenza per Misano: frattura alla clavicola per lo spagnolo dello Sky Racing Team La vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini sembra quasi ‘maledetta’ in casa VR46. Lo scorso anno Valentino Rossi ha dovuto saltare l’appuntamento di Misano a causa di un infortunio, quest’anno, stessa sorte è toccata ad un ...

F1 – Vettel fa allarmare i tifosi in tribuna a Monza : Incidente per Seb nelle Fp2 [VIDEO] : incidente per Sebastian Vettel nelle Fp2 del Gp d’Italia: il tedesco finisce sulla ghiaia ma riesce a riportare ai box la sua monoposto Dopo il terrificante incidente in apertura, nelle Fp2 del Gp d’Italia, i piloti della F1 sono scesi in pista per la sessione di prove sul circuito di Monza. Non sono mancate le sorprese e qualche altro incidente, di entità inferiore rispetto a quello di Ericsson: è Sebastian Vettel infatti a ...

Incidente mortale sull'A1. Problemi alla viabilità ordinaria : Sulla Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione Nord, è stata disposta la chiusura del tratto per un Incidente verificatosi intorno alle 7.30 di mercoledì 29 maggio all'altezza del ...

SALGAREDA - Incidente SUL LAVORO ALLA 3B : MORTO OPERAIO/ L’azienda ha un triste e identico precedente : SALGAREDA, OPERAIO muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, INCIDENTE sul LAVORO fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:35:00 GMT)

F1 – Incidente shock per Alonso alla partenza del Gp del Belgio : le incredibili FOTO : Le incredibili FOTO del mostruoso Incidente di Fernando Alonso alla partenza del Gp del Belgio Incidente mostruoso, al primo giro del Gp del Belgio, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. Fernando Alonso è stato protagonista di un incredibile volo dopo un contatto con Hulkenberg, al termine del quale è ‘atterrato’ sulla monoposto di Lecler, protetto dall’halo. Nella gallery tutte le FOTO ...

Incidente sulla A14 - Chiuso tratto A14 Fermo-Grottammare - forti disagi alla circolazione : Roma - Ancora forti disagi, con rallentamenti e code, nel troncone A14 tra Marche e Abruzzo dopo l'incendio di un tir che ha reso impraticabile la galleria 'Castello' di Grottammare in direzione sud. Il Cov convocato dalla Prefettura di Fermo ha aperto la Struttura operativa integrata (Soi) sino al cessare dell'emergenza viabilità. In attesa del completamento dei lavori di ripristino il tunnel rimarrà Chiuso nel ...

Formula 1 - GP Belgio : Incidente Bottas-Vandoorne - nessuna sanzione dalla direzione : Intervistato da Sky Sport, Vandoorne ha detto: "Bottas ha lasciato passare Fernando, io ero proprio dietro ed evidentemente pensava che non ci fosse più nessuno. Ho cercato di evitarlo, l'autor però ...

Incidente stradale su A14 - mezzo in fiamme e disagi alla circolazione : Incidente stradale su A14, mezzo in fiamme e disagi alla circolazione Un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Domate le fiamme, sono cominciati i lavori di ripristino che dureranno l’intero fine settimana e provocheranno rallentamenti sulla ...

