In pensione con Quota 100 | ma servono 36 anni di contributi | la voce prende

Il piano : in pensione a 63 anni e 37 di contributi : Roma. Matteo Salvini lo promette da mesi: 'quota 100' si deve fare. Ieri ha ribadito il concetto al Messaggero Veneto. 'Sarà l'intervento più importante, da almeno 7-8 miliardi. Non vedrete sconticini ...

Viterbo - lasciò morire la sorella e congelò il cadavere per intascare pensione : a processo : Davanti ai giudici a 84 anni. La procura viterbese lo accusa di aver fatto morire di stenti la sorella per poi infilarla in un congelatore e intascare 67mila euro della sua pensione. Ivo Bramante sarà ...

"Consentiremo a 300-400 mila persone di andare in pensione". Ecco il piano di Salvini : Sarà l'intervento più importante. Varrà dai 7 agli 8 miliardi di euro. In una intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Matteo Salvini delinea i provvedimenti del governo che serviranno a modificare la legge Fornero. "Non vedrete sconticini alla Pd", promette il ministro dell'Interno assicurando che la riforma del sistema previdenziale "consentirà a 300-400mila persone di andare in pensione, liberando altrettanti posti di lavoro".Al vertice di ...

Gianfranco D'Angelo : "Prendo una misera pensione. Rifiutai i milioni di Berlusconi per il teatro - non lo rifarei" : “Prendo una pensione davvero misera”. Lo sfogo arriva da Gianfranco D’Angelo che, sulle pagine di Spy, si dice ‘costretto’ ancora a lavorare. “Altrimenti sarebbe dura mandare avanti la baracca – scherza l’artista - perché i soldi finiscono. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella Sip (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo ...

Gianfranco D'Angelo piange miseria - come è ridotto a 82 anni : 'Con la pensione non sopravvivo' : Gianfranco D'Angelo , 82 anni, mitico mattatore del Drive In e di Striscia la notizia , si confida a Spy . Non se la passa benissimo, soprattutto economicamente. A Giulio Pasqui, che lo intervista, ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

Quota 100 - i conti tornano (secondo la Lega) : a che età si potrà andare in pensione : La tanto attesa Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) è realizzabile in modo "efficace e ragionevole". E' una delle...

pensione di reversibilità : spetta in caso di convivenza e unione civile? : Com’è noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una Pensione, chiamata appunto Pensione di reversibilità, per il sostentamento minimo, a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in tali casi, prevede che il sostegno economico spetta sia al coniuge che ai figli, per una determinata percentuale che si ...

Polemiche su pensione minima : contribuenti in rivolta : ... "Siamo abbastanza sicuri di riuscire a mettere questa cifra all'interno della legge di bilancio", ha rassicurato Castelli in una fase che vede il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sotto il tiro ...

pensione di cittadinanza - il conto è salato : a chi toccherebbe : Tra le ultime proposte sulla riforma del sistema previdenziale c'è quella di alzare a 780 euro mensili le minime. Una misura...

[L'inchiesta] Lo scacco matto di Di Maio : con la pensione di cittadinanza si prende gli elettori di Berlusconi : Le parole del capo del M5s hanno il sapore di un ultimatum : niente sfiducia, dice Di Maio, "ma pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che ...

pensione con 15 anni di contributi : a chi spetta? : Sei prossimo al raggiungimento dell’età anagrafica per accedere alla Pensione di vecchiaia ma non hai raggiunto i requisiti minimi contributivi? Maturare i vent’anni di contributi minimi richiesti dalla legge per accedere al trattamento pensionistico non è cosa semplice oggi giorno: ma chi si trova in questa situazione può ancora pensionarsi e ricevere regolarmente una Pensione mensile da parte dell’INPS? La risposta è affermativa, purché ...

Di Maio : "No ai condoni - sì alla pace fiscale" "La pensione di cittadinanza è nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".