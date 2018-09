In Italia servono più «tecnici» come Daniele Franco - non meno : Puntuale come ogni volta che la politica fa troppe promesse, arriva l’attacco ai tecnici dei ministeri. È successo in questi giorni, puntando il dito sul Ragioniere Generale dello...

Servono cento miliardi per rendere più sicure le case degli Italiani : Gli interventi, oltre a mettere in sicurezza gli edifici e i loro abitanti, potrebbero inoltre trasformarsi in un volano per il settore immobiliare e quindi, in ultimo, per l'intera economia italiana.

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : inizia la seconda fase - l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie… : L’ItalBasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone. Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono ...

Volley - Mondiali 2018 : Simone Anzani e Daniele Mazzone - i centrali dell’Italia. Servono stampatone granitiche : L’Italia si presenta ai Mondiali 2018 di Volley maschile con grandi ambizioni, la Nazionale vuole essere protagonista di fronte al proprio pubblico e punterà soprattutto sulle sue stelle per cercare di lottare alla pari con le altre corazzate nella corsa verso il titolo iridato. Uno dei punti deboli del nostro gruppo potrebbe essere il reparto centrale, quello che è stato rivoluzionato rispetto alle Olimpiadi di Rio 2016 (gli altri cinque ...

Mancini : 'Servono tempo e pazienza - vogliamo riportare l'Italia a lottare per Europeo e Mondiale' : Roberto #Mancini al premio 'Nereo Rocco': 'Sarà un lavoro difficile, ci vorrà pazienza, ma vogliamo tornare a vincere la Coppa del Mondo' [ @brunettweet ] pic.twitter.com/xkr6Cg6rOM - calciomercato.

Servono consultazioni cittadine sull'Europa anche in Italia : Nel volume "La grande regressione" pubblicato da Feltrinelli, compare, accanto ad altre autorevoli riflessioni sul tempo difficile che stiamo vivendo, una simpatica lettera indirizzata idealmente al Presidente Juncker da parte di David Van Reybrouck che apre così:Caro presidente Juncker, l'Unione europea potrebbe presto giungere al capolinea. I referendum sulla uscita, l'ascesa del populismo, la trasformazione della alleanza ...

Marte - è Italiana la scoperta dell’acqua sul pianeta rosso. Ma perché ci sia vita servono tre cose : Un vero peccato. Di recente la stampa che ci riguarda non è particolarmente gratificante, il che rende ancora più spiacevole che non venga data la giusta evidenza a una notizia che ci onora come Paese. Il 3 agosto 2018 sul numero 6401 del volume 362, pagine 490-493 di Science, viene pubblicato un rapporto – prima firma Roberto Orosei dell’Istituto di Radioastronomia, presso l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, seguita da altre ...

Bertinotti : 'Italia incivile; la mia generazione ha perso : servono non violenza e perdono' : Dopo le partecipazioni degli scorsi anni, anche a questa edizione del 2018 del Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini è intervenuto Fausto Bertinotti, gia' Presidente della Camera e storico leader di Rifondazione Comunista. Lo ha fatto parlando all'interno del dibattito dal titolo 68 e oltre. Giustizia e liberta' sembravano a portata di mano. Vediamo le parti salienti di ciò che ha detto. Fausto Bertinotti parla di '68 al Meeting di ...

Migranti - Ue a Italia : "Minacce non servono a niente" : "Le minacce non aiutano a trovare le soluzioni". Lo hanno detto i portavoce della Commissione Europea al briefing di mezzogiorno rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso Diciotti , mentre è ...

Diciotti - Conte : 'Italia abbandonata Servono fatti - basta promesse Ue' Pm indagano : sequestro di persona : Non si sblocca la situazione della Diciotti che ha a bordo 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

