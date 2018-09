In Italia ci sono sempre più sciacalli

Via libera al decreto sicurezza. Salvini : “Italia più sicura”. Ecco quali sono le novità : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. «decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all’unanimità! sono felice» commenta su Facebook Salvini. «Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i c...

Primo trapianto di faccia in Italia : sospetto rigetto - ma le condizioni della paziente “sono buone” : “Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte scorsa, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente. Per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, ...

Ci sono complicazioni nel primo trapianto di faccia Italiano : Roma, 24 set., askanews, - E' stata annullata la conferenza stampa di presentazione del primo trapianto sperimentale di faccia effettuto in Italia, che avrebbe dovuto tenersi al Sant'Andrea di Roma ...

Sorteggio Mondiali volley 2018/ Final Six - Italia nel gruppo J : le avversarie sono Polonia e Serbia : Il Sorteggio dei Mondiali volley 2018 per la Final Six ha stabilito che le avversarie dell'Italia saranno Polonia e Serbia: dall'altra parte troviamo Brasile, Stati Uniti e Russia(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione : “Non sono in condizione - l’Italia punti su chi sta meglio” : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo ...

Mondiali Volley 2018 - Italia battuta dalla Russia dopo 6 vittorie : ma gli azzurri sono già in Final Six. Cosa succede ora : dopo sei vittorie di fila al Mondiale 2018, l’Italia del Volley sabato 22 settembre ha perso 3-2 con la Russia al Forum di Assago di Milano. E’ la prima volta, ma la sconfitta al tie-break fa meno male del solito perché gli azzurri di coach Gianlorenzo Blengini erano già classificati per la Final Six. Ancor prima di scendere in campo per il secondo dei tre match milanesi – l’ultimo stasera, alle 21.15 contro ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - lo stress test è superato! Gladiatori granitici contro la Russia - gli azzurri possono sognare in grande : L’Italia ha passato il suo primo stress test. Non stiamo parlando di economia visti i tempi che corrono ma di pallavolo, la nostra Nazionale era chiamata al primo vero big match ai Mondiali 2018 di Volley maschile dopo aver vinto sei partite consecutive e la sfida di ieri sera contro la Russia ha messo in mostra una squadra capace di lottare, di mettere in campo tanto cuore, di rimanere aggrappata all’incontro con le unghie e con i ...

In Italia 4 trentenni laureati su 10 sono senza lavoro o sottoccupati - : L'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro rileva che solo il 60% dei giovani laureati riesce a lavorare mettendo a frutto il proprio titolo di studio. Per chi ce l'ha però, più possibilità ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli Italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Nkoulou : 'Toro casa mia - sono il tuo tornado Blanc. C'è razzismo in Italia' : 'Devo molto alla Kadji Sport Academy, è un centro di formazione che produce da sempre ottimi talenti come Eto'o, Mbia, Kameni. È stato importante essere passato da lì, mi ha permesso di crescere e ...

Google Pay in Italia - come funziona e quali carte sono abilitate : Dopo Apple Pay e Samsung Pay, arriva in Italia anche Google Pay, il nuovo servizio che permette di gestire le carte di credito/debito direttamente nell’account Google, consentendo di pagare in sicurezza su app e siti web e in tutti i negozi che supportano i pagamenti contactless. Uno sbarco che testimonia l’impegno di Big G nel mondo degli acquisti digitali – dove si era affacciata già due volte con Google Wallet e Android Pay, entrambi ...

Milan - il Dudelange è di un Italiano. Becca : "Sono interista..." : Un Paese sfida una leggenda. Il sogno del Dudelange diventerà realtà questa sera, quando la squadra di Dino Toppmöller debutterà in Europa League, primo club del Gran Ducato del Lussemburgo a ...

Google Pay in Italia : come funzione e quali sono le differenze con Apple e Samsung : La concorrenza cresce. E non potrà che far bene al mercato dei pagamenti digitali. È arrivato in Italia Google Pay, il servizio di Big G che permette di gestire le carte di credito e debito ...

Manovra - Salvini : "Troveremo un equilibrio. Tria? Gli Italiani possono dormire sonni tranquilli" : A chi gli chiedeva se il ministro dell'Economia Tria possa dormire sonni tranquilli, Salvini ha risposto: "Gli italiani possono dormire sonni tranquilli". di Livia Crisafi