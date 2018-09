calcioweb.eu

: In coma il bimbo di 10 anni ferito da un petardo dopo partita #calcio - CalcioWeb : In coma il bimbo di 10 anni ferito da un petardo dopo partita #calcio - sardanews : Il bimbo di Siligo in coma all'ospedale di Cagliari - Cronaca - sardanews : Il bimbo di Siligo in coma all'ospedale di Cagliari - Cronaca -

(Di lunedì 24 settembre 2018) E’ in come farmacologico ricoverato all’ospedale ‘Marino’ di Cagliari ildi 10che ieri a Siligo (Ss),unadidi Promozione tra il Siligo e il Pozzomaggiore, ha raccolto da terra unche gli è poi esploso in mano. Ricoverato dapprima in al “SS Annunziata” di Sassari dov’è stato operato per un ematoma alla testa, il bambino è stato poi trasnel corso della notte a Cagliari, e operato nel Reparto di Chirurgia della Mano all’Ospedale ‘Marino’,dove gli sarebbero state amputate due dita. Massimo il riserbo dell’Azienda sanitaria cagliaritana per la condizione di minore del. (Adnkronos) SCARICA GRATIS L’APP DIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUWEBL'articolo Inildi 10da un ...