Immigrazione | il decreto in Cdm Salvini | “No problemi con il Colle” Di Maio | “In Aula

Cosa sappiamo del decreto “Immigrazione e sicurezza” : Sarà approvato oggi dal governo, ma circolano già diverse anticipazioni: sarà abolita la "protezione umanitaria" e sarà potenziato il DASPO urbano, tra le altre cose The post Cosa sappiamo del decreto “immigrazione e sicurezza” appeared first on Il Post.

Appello del Progetto Melting Pot alla mobilitazione e alla disobbedienza al decreto Salvini sull'Immigrazione : ... appare evidente come questo piano di azione mira a smantellare il sistema di protezione e accoglienza italiano, a rendere gli immigrati ancora più vulnerabili e ricattabili nel mondo del lavoro, ...

Cosa dice il Decreto Salvini sull'Immigrazione - che non piace al Quirinale - : La parte politica riguarda invece le tensioni nella maggioranza: il Movimento 5 Stelle sembra frenare sul Decreto per ragioni che non riguardano necessariamente i suoi contenuti. Il braccio di ferro ...

Con il decreto Immigrazione si vuole superare lo SPRAR - il sistema modello in Europa : Con il decreto immigrazione di Salvini si andrà a sorpassare e di conseguenza a cancellare un sistema preso come modello da tutta Europa in termini di accoglienza: quello dello SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Questo programma oggi ha una rete che si espande in tutta Italia, coinvolgendo più di 400 comuni.Continua a leggere

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto Immigrazione rischio criminalità (3) : (AdnKronos) - "Tutte le persone che, inserite nel percorso SPRAR, hanno trovato o stanno trovando lavoro o sono in tirocinio, con un buon livello di conoscenza della cultura e della lingua italiana, quindi integrate anche nel percorso socio-economico, vengono sradicate, e questo è inaccettabile. - c

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto Immigrazione rischio criminalità (2) : (AdnKronos) - "Saltano le quote di riparto sui territori, date in capo ai tavoli regionali. - sottolinea poi Tomasi – Così, realtà piccole come Belluno o Rovigo, che con difficoltà avevano ottenuto di ospitare un numero di migranti proporzionato alla popolazione, vedono cancellato questo strumento d

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto Immigrazione rischio criminalità : Belluno, 20 set. (AdnKronos) - "Novità delicatissime e gravi, che rischiano di fomentare la criminalità e che metteranno in difficoltà i comuni": così il primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore alle politiche dei flussi migratori, Valentina Tomasi, commentano la bozza del decreto I

Decreto Immigrazione - tensioni nel governo : falchi M5s contro Matteo Salvini - 'si rischia l'implosione' : Frenata del Movimento 5 stelle sul Decreto migranti in discussione lunedì prossimo al Consiglio dei ministri. Secondo una fonte di governo del M5s alcuni passaggi come l'abrogazione del permesso per ...

Cosa prevede il decreto Salvini sull’Immigrazione : Abolizione della protezione umanitaria, limiti alla concessione della cittadinanza e sua revoca: il ministro dell’interno ha annunciato la sua riforma. Leggi