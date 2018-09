Immigrazione | Grecia | leader opposizione Mitsotakis attacca governo su gestione centro di

Migranti - la relazione della Dia : “Gli ex contrabbandieri brindisini riconvertiti all’Immigrazione clandestina dalla Grecia” : Gli ex contrabbandieri brindisini, “storicamente contigui” agli ambienti della Sacra Corona Unita, si sono “riconvertiti” all’immigrazione clandestina come nuovo “core business”. È quanto sostiene la Direzione investigativa antimafia nell’ultima relazione semestrale. I vecchi uomini della mala dell’Alto Salento hanno quindi trovato un nuovo canale per ‘fare cassa’ oltre a ...