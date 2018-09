Ilary Blasi sbotta contro Ivan Cattaneo | “Raddrizza l’orecchio… almeno quello!”

GF Vip - Ilary Blasi e la gaffe con Cattaneo : “Drizza almeno quello” : Ilary Blasi e lo scivolone con Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip È iniziata questa sera, lunedì 24 settembre, la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality più spiato d’Italia presentato da Ilary Blasi con la partecipazione straordinaria di Alfonso Signorini. Tutti i concorrenti di questa edizione sono entrati con grande gioia nella Casa più spiata d’Italia. Per richiamare all’ordine Ivan Cattaneo, Ilary Blasi ha ...

Grande Fratello Vip : la gaffe di Ilary Blasi con Ivan Cattaneo! “Drizza l’orecchio - almeno quello” Guarda il VIDEO della gaffe : E’ cominciato questa sera il Grande Fratello Vip, con l’ingresso in casa di una serie di concorrenti, più o meno noti L'articolo Grande Fratello Vip: la gaffe di Ilary Blasi con Ivan Cattaneo! “Drizza l’orecchio,almeno quello” Guarda il VIDEO della gaffe proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi - sparata hot in diretta : "Addrizza l'orecchio - almeno quello" : Al 'Grande Fratello Vip' gaffe bollente per la conduttrice nel richiamare l'attenzione del concorrente Ivan Cattaneo...

Grande Fratello Vip 2018 – Ilary Blasi indossa una parrucca? Il nuovo look fa impazzire il web : la verità [GALLERY] : Ilary Blasi indossa una parrucca al Grande Fratello Vip 2018? Tutta la verità sul nuovo look della conduttrice del reality show E’ iniziata la seconda edizione del Grande Fratello Vip: la più amata e spiata casa d’Italia ha finalmente riaperto battenti. In attesa di vedere entrare nella casa del Gf tutti i concorrenti, a far impazzire i social è il nuovo look della conduttrice Ilary Blasi: taglio di capelli corto e nuova ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta prima puntata : entra Giulia Salemi - cambio di look per Ilary Blasi - bionda e super sexy : Tra incidenti hot , gaffes e dichiarazioni inaspettate la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 si preannuncia già ricca di contenut i . Su Leggo.it seguiremo la diretta della prima puntata e ...

Ilary Blasi e la frecciata a Monte : “Un reality cerca di finirlo” : Francesco Monte: l’ironia di Ilary Blasi in diretta al GF Vip Francesco Monte è stato il secondo concorrente che questa sera è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, e Ilary Blasi, durante il suo ingresso, non è riuscita a trattenersi una divertente battuta. Riferendosi ovviamente a quanto accaduto qualche mese all’Isola dei Famosi, la moglie di Francesco Totti ha così ironizzato: “Un reality cerca di finirlo!” ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta prima puntata : Cambio di look per Ilary Blasi - bionda e super sexy : Tra incidenti hot , gaffes e dichiarazioni inaspettate la terza edizione del Grade Fratello Vip 2018 si preannuncia già ricca di contenut i . Su Leggo.it seguiremo la diretta della prima puntata e ...

Grande Fratello Vip - panico per Ilary Blasi : grida selvagge a pochi minuti dalla diretta - che succede? : pochi minuti al via del Grande Fratello Vip . E sul profilo Twitter della trasmissione viene rilanciato uno degli spot con cui Mediaset promuove il programma di Canale 5. Ecco Ilary Blasi , pronta ad ...

Totti e quel particolare piccante : "Così a letto spoglio Ilary Blasi…" : "Ilary dorme con il pigiamone e i calzini di lana: per spogliarla ci metto un"ora e mezza...". Francesco Totti fa il mattatore a Che tempo che fa, dove è stato l"ospite d"onore della puntata domenicale della trasmissione di Fabio Fazio su Rai Uno.Una lunga e divertente intervista che ha visto l"eterno capitano della Roma snocciolare battute e aneddoti simpatici di vita quotidiana (e domestica), come quello che riguarda la moglie Ilary Blasi, ...

Ilary Blasi - Grande Fratello Vip/ “Una sit-com con Totti? Per ora no - ma l’idea ci piace” : Ilary Blasi è alla conduzione del Grande Fratello Vip che partirà questa sera. Tra i concorrenti, ricchi di storie profonde, c'è la possibilità che ci sia anche Lory Del Santo(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi : 'Lory Del Santo? Come mi comporterò con lei' : Walter Nudo ha spiegato che non fa l' amore da 10 mesi perché 'si sente molto quercia e non palma'. Jane Alexander vuole dimostrare al pubblico di avere un cuore da 'fenicottero: non sono str...a Come ...

Grande Fratello Vip 3 – Prima puntata del 24 settembre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna a partire da questa sera, in Prima serata su Canale5, Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Prima puntata del 24 settembre ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi gela Alfonso Signorini : 'Sono passati tre anni - e...' : Incontenibile Ilary Blasi alla conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip , al via lunedì sera su Canale 5. La conduttrice, infatti, non ha risparmiato neppure Alfonso Signorini , ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e la frecciatina ad Alfonso Signorini : «Sono passati tre anni e...» : di Emiliana Costa È partito il conto alla rovescia per la terza edizione del Grande Fratello Vip . Lunedì i concorrenti 2018 varcheranno la porta rossa e si aprirà la Casa più spiata d'Italia. In ...