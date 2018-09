Il Teatro Furio Camillo presenta le attività e le rassegne della nuova stagione teatrale

romadailynews

: Teatro Furio Camillo, presentate le rassegne della nuova stagione e la formazione dell’Accademia Materiaviva… - angelo_por : Teatro Furio Camillo, presentate le rassegne della nuova stagione e la formazione dell’Accademia Materiaviva… - angelo_por : RT @_ragguagliami: Teatro Furio Camillo, presentate le rassegne della nuova stagione e la formazione dell’Accademia Materiaviva https://t.c… - _ragguagliami : Teatro Furio Camillo, presentate le rassegne della nuova stagione e la formazione dell’Accademia Materiaviva -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma – Danza, fotografia,, arti circensi. Attraverso suggestive performance artistiche il 20 settembre 2018 ilhato lee le2018/2019 e l’inizio dell’anno accademico dell’Accademia Materiaviva, accademia delle arti performative. Corsi, laboratori, workshop prenderanno il via da ottobre in collaborazione con la Compagnia Materiaviva, la Compagnia ArtinMovimento, Carole Mae Shay Wapniaz. Quest’anno ilospiterà tre: Le Domeniche dei Bambini, in cui si proporranno, in collaborazione con il Coccodrillo Innamorato, spettacoli adatti a tutta la famiglia, con clown, giocolieri, prestigiatori che divertiranno i più piccoli; Battiti, rassegna internazionale di circo; Rosso senza Naso, rassegna di comicità surreale e clown. Con cadenza bimestrale un appuntamento ...