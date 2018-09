Il sottile confine fra corteggiamento e molestia passa anche dalla scuola

huffingtonpost

(Di lunedì 24 settembre 2018) In questi tempi di #MeToo capita sicuramente a molte donne di ricordare alcuni episodi della propria vita, al tempo della: esperienze allora archiviate semplicemente come imbarazzanti, antipatiche o spiacevoli possono oggi, alla luce di questa nuova consapevolezza, essere riconsiderate e ridefinite diversamente, in termini di molestie o abusi.A tale riguardo, la giornalista inglese Cathy Newman, conduttrice di Channel Four News, ha recentemente fatto coming out, dichiarando pubblicamente di essere stata molestata sessualmente a Charterhouse, unaprivata d'élite che aveva potuto frequentare grazie a una borsa di studio (in quanto suo padre era insegnante di chimica all'interno dello stesso istituto). In un'intervista, la conduttrice ha raccontato di un episodio risalente a quei tempi: un compagno disi era abbassato la zip dei pantaloni, costringendola a ...