Il Papa | in tempi di isolazionismo | scommettiamo sulla fraternità

Bono degli U2 da Papa Francesco per i risultati di One : “Uomo straordinario per tempi straordinari” : Bono degli U2 da Papa Francesco per la presentazione dei risultati di One, associazione no profit nata nel 2004 e di cui è co-fondatore. L'artista ha incontrato il Santo Padre presso l'hotel del Vaticano Casa Santa Marta in udienza privata, nella quale ha presentato tutti i risultati ottenuti dall'Associazione dal 2004 a oggi, in particolare nella lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo. La presenza di Bono Vox a Santa Marta è ...