Il Papa dalla Lettonia | ' No a cristianesimo da turisti'

Richard Gere (69 anni) sta per diventare di nuovo papà : la conferma arriva dalla moglie dell’attore Alejandra Silva (35 ann) (FOTO) : Richard Gere sta per diventare di nuovo papà: la conferma è arrivata dal profilo social della moglie dell’attore 69enne, Alejandra Silva (35 anni), che dopo mesi di indiscrezioni, ha annunciato la lieta notizia via Instagram. La foto scelta per mettere al corrente i fan dell’arrivo del bebè è esaustiva dell’importanza del momento per la coppia, immortalata con il Dalai Lama che con una mano sfiora il pancione della futura mamma. “È successo ...

La via del Papa per l'evangelizzazzione passa dalla Cina. Con pazienza : ... "p oich é la Cina ha caratteristiche proprie che la distinguono dal resto del mondo, la Chiesa cattolica cinese deve imparare a rapportarsi alla cultura locale e all'autorit à politica. In altri ...

Papa Francesco chiede di non chiudere le porte a chi fugge dalla guerra : 'Esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo. In collaborazione con le Chiese sorelle, la Santa Sede lavora ...

Dati sconvolgenti sulla pedofilia anche dalla Germania. Il Papa convoca un comitato di crisi : Il cardinale Donald Wuerl torna a Roma per la seconda volta nel giro di una settimana, pronto a rimettere il suo mandato di arcivescovo di Washington. Non si tratta di un effetto del "rapporto Viganò", ma l'esito del lavoro dell'Attorney General della Pennsylvania Josh Shapiro in cui Wuerl è stato pesantemente criticato per la gestione dei casi di abusi sessuali quando era arcivescovo di Pittsburgh.Wuerl è stato ricevuto ...

Papa : no a cristiani dalla doppia vita : C'è differenza tra 'le novità' del mondo e 'la novità' portata da Cristo, sottolinea Papa Francesco. "La novità del Vangelo è assoluta, è totale; ci prende tutti, perché ci trasforma da dentro a ...

Papa : Gesù ci guarisce dalla paura e dal rischio di emarginare : Città del Vaticano, 9 set., askanews, - L'episodio del Vangelo proposto dalla liturgia nella domenica odierna, che riporta l'episodio del miracolo della guarigione da parte di Gesù del sordomuto, ci ...

"Scusa papà - riportami a casa" : così Maria è ricomparsa a Milano a cinque anni dalla fuga dalla Germania : Aveva fatto perdere le sue tracce quando a 13 anni era sparita da Friburgo con un ultracinquantenne. Poi, un giorno, ha contattato il genitore via Facebook

Diabete e obesità : il grasso “buono” si eredita dalla mamma - quello “cattivo” da papà : Secondo uno studio pubblicato su “Nature Communications”, condotto dal Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università della Danimarca meridionale, dell’Istituto Max Planck per la ricerca sul metabolismo di Colonia e dell’Università Medica di Vienna, il grasso bianco, quello che causa malattie come il Diabete, si erediterebbe dal padre, mentre dalla madre si erediterebbe il grasso bruno, quello ...

Papa Francesco - lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore : 'Gli immigrati in fuga dalla miseria...' : Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo , seppur senza citarlo, sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia : 'L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri'. E poi consiglia l'Europa su come muoversi: 'L' Europa ha ...

Migranti - irreperibili 40 sbarcati dalla Diciotti e trasferiti a Rocca di Papa : La Caritas: "Non è una fuga, questo non è un luogo di detenzione". I sottosegretari Candiani e Molteni: "Erano così disperati da rinunciare a vitto e alloggio garantiti"

Angelus - L'appello del Papa : 'Salvare la Siria dalla catastrofe' : Un esame di coscienza In merito alla seconda parte del messaggio di Giacomo, 'non lasciarsi contaminare da questo mondo', Papa Francesco spiega che 'non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. ...

Il Papa : prendo coraggio dalla potenza di San Giuseppe - mai mi ha detto di no : 'Alla gente di ogni parte del mondo e ai giovani in particolare, ai quali si rivolge in gran parte il vostro apostolato, voi - ha concluso - insegnate, con la vita e con le parole, che l'esempio di ...