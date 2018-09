Il Pallone d’Oro cambia ancora | saranno 3 i premi consegnati | i dettagli

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Sergio Ramos ci va giù pesante : “Griezmann Pallone d’Oro? Ignorante. Penso a Totti - Maldini - Raul e lui vorrebbe…” : Sergio Ramos ci va giù pesante nelle sue dichiarazioni in conferenza stampa: il difensore del Real Madrid bacchetta Griezmann e la sua ‘candidatura’ come possibile vincitore del Pallone d’Oro La Champions League finalmente ricomincia e il Real Madrid si presenta alla massima competizione europea, da campione in carica, ma con una differenza non da poco: l’assenza di Cristiano Ronaldo. A tal proposito, il fuoriclasse ...

Pallone d’Oro : tre francesi favoriti [NOMI e DETTAGLI] : L’assegnazione del Pallone d’Oro si avvicina e in Francia è cominciato il toto-candidati. Secondo L’Equipe sono tre i calciatori dei ‘Bleus’ campioni del mondo che possono ambire concretamente alla conquista del prestigioso trofeo: si tratta del difensore Raphael Varane, che ha vinto la Champions League con il Real Madrid; degli attaccanti Antoine Griezmann (vincitore dell’Europa League con ...

Francia - Griezmann pensa al Pallone d’Oro : “Sarebbe l’apice della carriera” : L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato a L’Equipe dal ritiro della Francia con cui debutterà in Nations League contro la Germania. Le petit diable ancora non ha realizzato pienamente di aver vinto il Mondiale: “Il momento in cui ho alzato la Coppa è stato bellissimo e credo sia ancora difficile rendersene conto. Ho conservato tutte la maglie che ho usato. Il 2018 per me è stato l’anno ...

Griezmann furioso contro Fifa e Pallone d’Oro : “incredibile nessun francese in lizza” : Antoine Griezmann non le manda a dire, rivendicando la sua presenza nella top 3 dei migliori calciatori della stagione secondo la Fifa Antoine Griezmann alza la voce e protesta contro la decisione della Fifa di non premiare alcun calciatore della Francia dopo la vittoria del Mondiale russo. Modric, Cristiano Ronaldo e Salah sono stati i finalisti per il premio di miglior calciatore del 2018 e gli stessi nomi potrebbero giocarsi il Pallone ...

Griezmann Pallone d’Oro sui media : è il più menzionato dei Mondiali : Antoine Griezmann, fuoriclasse della Francia campione del mondo, è il giocatore di Russia 2018 maggiormente nominato dai media L'articolo Griezmann Pallone d’Oro sui media: è il più menzionato dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallone d’Oro - Mbappe-Griezmann : sfida francese al dominio di CR7 : Mbappe-Griezmann- Dopo la fine del Mondiale tiene banco il capitolo Pallone d’oro in vista di dicembre-gennaio. Cosa potrebbe accadere? La sensazione è che l’egemonia targata CR7-Messi potrebbe esser giunta al capolinea. Cristiano Ronaldo, autore di un ottimo Mondiale, e vincitore della Champions League, sarà insidiato concretamente da Mbappe e Griezmann. L’asso del PSG ha stupito […] L'articolo Pallone d’Oro, ...

Pallone d’Oro 2018 - adesso è bagarre : è corsa a due per il titolo individuale più ambito al mondo : Pallone d’Oro 2018, è corsa a due tra fenomeni per accaparrarsi il premio più ambito tra i calciatori di tutto il mondo A chi andrà il Pallone d’Oro 2018? Bella domanda, direte. Raramente come in questa stagione abbiamo assistito ad una situazione di totale incertezza attorno al premio individuale più importante al mondo. I big del calcio mondiale sono completamente tagliati fuori dalla corsa a causa di un Mondiale pessimo ...

Russia 2018 – Pallone d’Oro - Miglior Giovane e Golden Glove : premiati i migliori giocatori del Mondiale : Al termine della finale tra Francia e Croazia, sono stati premiati i Migliori giocatori dei Mondiali di Russia 2018: ecco chi sono il Pallone d’Oro, il Miglior Giovane e il Golden Glove Finale pirotecnica, ben 6 gol e alla fine il sorriso è solo dei francesi. Francia batte Croazia per 4-2, grazie all’autogol di Mandzukic e le reti di Griezmann, Pogba e Mbappè. Al termine della partita, prima che la festa dei transalpini potesse ...