Il direttore generale di Veronafiere | Giovanni Mantovani | alla con il ministro Di

ATM : il nuovo direttore generale facente funzioni - sarà Natale Trischitta : L'attuale gestore dei trasporti dell'ATM di Messina, Natale Trischitta, ed anche il fratello dell'ex capogruppo di Forza Italia a Palazzo Zanca Pippo, sarà il nuovo direttore generale facente funzioni ...

Bankitalia - in arrivo l'ok a Panetta nuovo vicedirettore generale : Fabio Panetta si avvia verso un nuovo mandato come vice direttore generale di Bankitalia, in rappresentanza della quale siede nel Consiglio di Vigilanza della Bce , Ssm, : il suo mandato scadrà l'8 ...

Ssd Colonna (calcio) : Il neo direttore generale è Massimiliano Caporicci : Roma – Sarà una delle novità dirigenziali della Ssd Colonna per la stagione 2018-19. Massimiliano Caporicci, esperto dirigente da anni operativo nel panorama calcistico del dilettantismo laziale, è il nuovo direttore generale del settore calcio. «Ho trovato un ambiente positivo in cui si può lavorare bene – dice il neo dg – L’obiettivo è cercare di proseguire il lavoro che questa società ha già portato avanti nella scorsa stagione». Per ...

Agenzia italiana del farmaco - Aifa - designato nuovo direttore generale : La scelta operata in totale trasparenza di un esperto di livello internazionale, sganciato da vecchie logiche di appartenenza politica, è un primo segnale forte che io e il Governo intendiamo dare ...

Renault Italia - Xavier Martinet è il nuovo direttore generale : La Renault ha nominato Xavier Martinet nuovo direttore generale di Renault Italia. Il quarantatrenne francese, in carica dal 1 settembre, prende il posto di Bernard Chrétien, a cui saranno assegnati altri incarichi all'interno del gruppo.Dal 1997 con Renault. L'esperienza di Martinet con la Renault è iniziata nel 1997, nella sede di Budapest, dove ha lavorato per cinque anni nell'ambito del marketing. Dopo una serie di esperienze in Belgio, ...

Teresa Alvaro è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale : Sarà Teresa Alvaro il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha scelto lei come nuovo numero uno dell’Agid tra 74 candidature esaminate. Nel suo curriculum vanta un’esperienza di ben 12 anni come responsabile informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà, così, una donna a portare l’Italia nel futuro delle tecnologie informatiche. Suo il ...

Caso di malasanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana : La nazionale di calcio della Cambogia ha ingaggiato il calciatore giapponese Keisuke Honda come suo nuovo allenatore e direttore generale con un contratto part-time della durata di due anni. Honda, che ha giocato in Italia con il Milan fra il 2014 The post Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana appeared first on Il Post.

fossanese il nuovo direttore generale dell'Agenzia delle Entrate : La carriera scolastica e professionale di Maggiore, in ogni caso, è stata costellata di conquiste e successi: dalle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienza della sicurezza economico-...

Agenzia delle Entrate - nuovo direttore il generale della GdF Maggiore - : Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella tarda serata di mercoledì 8 agosto. Azzerati anche i vertici dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio. Di Maio: l'Iva non deve aumentare, ...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore. “Azzerati i vertici di Dogane e Demanio” : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

Il Cdm nomina un generale della Gdf come nuovo direttore dell'Agenzia dell'Entrate (dovrà fare la pace fiscale) : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell'Agenzia dell'Entrate. Il prefetto Riccardo Caprino è stato scelto per l'Agenzia del Demanio e Benedetto Mineo alle Dogane."Questa sera abbiamo nominato il generale della guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell'Agenzia delle Entrate. E' un ...