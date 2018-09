Il credo laico di Forza Italia | mobilitazione come nel 1994

ilgiornale

(Di lunedì 24 settembre 2018) N oi, donne e uomini liberi d', ribadiamo la nostra fede nei principi liberali espressi nel "" die lanciamo un grido d'allarme per il pericolo che tali principi corrono nel nostro Paese e in Europa.1 La libertà è la condizione naturale di ogni essere umano. La garanzia della libertà e della dignità di ogni essere umano è la prima e più importante funzione dello Stato.2 Negli Stati moderni il principio di libertà ha trovato la sua attuazione più compiuta nei sistemi di democrazia rappresentativa propri delle società liberali.3 La libertà economica è condizione necessaria e non separabile dalla libertà politica, la limitazione dell'una si traduce inevitabilmente in una limitazione anche dell'altra. Il diritto di proprietà è un diritto naturale e una condizione per l'esercizio della libertà.4 Lo Stato ha il diritto e il dovere di limitare la libertà del ...