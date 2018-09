I soldi finiscono e sono costretto a | il dramma di Gianfranco D' Angelo | cosa ha

Ilva - i commissari : “A settembre finiscono i soldi in cassa. Necessari 132 milioni di euro per arrivare a dicembre 2018” : I soldi in pancia a Ilva finiranno a settembre. E i costi per mandare avanti l’acciaieria fino a dicembre vengono stimati in 132 milioni di euro. Quelle che finora erano state indiscrezioni, mai confermate dall’azienda, diventano dati ufficiali durante l’audizione dei commissari straordinari al Senato. E al momento, mentre regna lo stallo nella ‘trattativa’ tra il ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi ...