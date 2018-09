I dazi della povertà Così i protezionismi peggioreranno le cose

X-factor : Amanda Lear si propone al posto di Asia Argento. L’immediato rifiuto da parte della redazione : Amanda Lear confessa al Corriere della Sera di essersi proposta alla produzione di X Factor 2018 in sostituzione di Asia L'articolo X-factor: Amanda Lear si propone al posto di Asia Argento. L’immediato rifiuto da parte della redazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ira della Cina per i dazi Usa Missione dell'Italia a Pechino : ... con il conflitto tra i due Paesi che rischia di allargarsi dal tema dei dazi al complesso delle relazioni tra Washington e Pechino, con conseguenze imprevedibili innanzitutto per l'economia globale. ...

Siderno - seconda intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Croce di sigarette davanti all’abitazione : A meno di ventiquattrore dalla notizia di un messaggio intimidatorio, nuova intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Nei giorni scorsi qualcuno aveva lasciato un cumulo di terra sistemato davanti all’esercizio commerciale dei Congiusta a Siderno – come a dire “seppelliamo il ricordo di Mario Congiusta” – questa volta chi vuole intimidire la moglie e le due figlie è arrivato fino alla loro abitazione. Una Croce di sigarette è ...

Stato di agitazione e cinque giorni di sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...

Una macchina del tempo nella Notte dei Ricercatori 2018. In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed : L'incontro tra scienza e cittadini avverrà attraverso visite guidate, laboratori interattivi, iniziative culturali a cavallo tra cultura scientifica e cultura umanistica. E alla fine il valore più ...

In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed. Un percorso per studenti e cittadini - sulle tracce del progresso ... : E alla fine il valore più importante: le persone, i ricercatori, coloro che la meraviglia della scienza la vivono ogni giorno. Saranno loro a incontrare giovani e adulti, per raccontare il proprio ...

Parte la caccia : le raccomandazioni della vigilanza : In previsione della imminente apertura della stagione venatoria fissata per domenica 16 settembre il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza Federcaccia , Salvatore Salerno , ha ...

Positano 'riprendiamoci il sorriso' le riflessioni della redazione balneare di Positanonews : ... dal traffico, dal caos, dalla mancanza di socialità…" queste parole di Gioacchino Romano, più conosciuto come Tiffany, che tanto successo sta avendo con i suoi spettacoli al Music ed a Roma, ...

LA NOTTE DI ANDREA BOCELLI/ Ospiti da tutto il mondo per l'evento solidale della fondazione : S'intitola La NOTTE di ANDREA BOCELLI la manifestazione benefica organizzata dal cantante dopo il tragico terremoto del 2016. Il tema centrale è proprio la solidarietà.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Fondi della Lega - Md : Salvini eversivo intimidazione ai pm : 'L'accusa alla magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza ...

Uomini e Donne - Chiara Carcone contro Angelo Pisano : "Si vedeva con una mia amica a spese della redazione" La replica : Volano stracci tra due (ex?!) partecipanti del trono over di Uomini e Donne. Chiara Carcone, ex corteggiatrice di Sossio Aruta, sui social, ha lanciato una decisiva stoccata nei confronti di un altro cavaliere del programma di Maria De Filippi, Angelo Pisano, reo, a suo dire, di frequentare una sua amica a spese della redazione. Ecco il post incriminato:prosegui la letturaUomini e Donne, Chiara Carcone contro Angelo Pisano: "Si vedeva con ...

Amici della musica e fondazione Cucinelli/ presentata questa mattina la stagione 2018/2019 : Gli Amici della musica insomma hanno ormai preso l'abitudine di "viziare" il pubblico perugino offrendo spettacoli di altissimo livello e di grande qualità. La stagione 2018"2019, peraltro, riserverà ...

La Fondazione Blair svela i dettagli della cooperazione economico-commerciale tra Israele e le Monarchie del Golfo : ... nel tentativo di acquisire petrolio Il rapporto suggerisce anche la necessità di affrontare il problema palestinese e promuovere la soluzione dei due stati per aiutare l'economia israeliana a ...