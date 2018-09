I 100 migliori bar del mondo 2018

gqitalia

: #chogan... I migliori profumi uomo donna a prezzi da favola a partire da 10 euro!!! OffertissimA.. Stesso prezzo D… - amaranta_rossi : #chogan... I migliori profumi uomo donna a prezzi da favola a partire da 10 euro!!! OffertissimA.. Stesso prezzo D… - Luca_Serani : @TIM4ULuca @TIM4UAlessio @TIM4UGiulia @TIM4USara Buongiorno, avrei bisogno di sapere se è possibile avere delle so… - ViolaEmanuele : @fanclubVR46 @ValeYellow46 @YamahaMotoGP Grande rimonta, non come le migliori ma tutto sommato bella. Ma secondo vo… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) La proclamazione del miglior bar deldelè ormai alle porte. Il 3 ottobre a Londra saranno svelate le prime 50 posizioni di The world’s 50 best bar, la celebre classifica che premia ilocali internazionali, posti d’eccellenza in cui gustarsi cocktail di qualità assoluta in contesti semplicemente indimenticabili. L’American Bar di Londra dovrà dunque difendere la medaglia d’oro conquistata lo scorso anno: forte della sua rinomata carta dei drink, il bar del Savoy Hotel era riuscito a primeggiare davanti a un altro agguerrito rivale londinese, il Dandelyan, e al The Nomad di New York, che si era aggiudicato il terzo gradino del podio. Aspettando, dunque, la proclamazione di quest’anno, è stata diffusa la graduatoria dalla posizione 100 alla 51. E l’Italia, in un certo senso, tiene il fiato sospeso. L’unico indirizzo tricolore presente nella top50 del 2017 – il ...