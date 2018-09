Huawei Nova 3i arriva in una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria

Nuove OxygenOS Open Beta per OnePlus 5 e 5T e miglioramenti per Huawei Nova 3 : OnePlus 5 e 5T ricevono una nuova versione di OxygenOS Open Beta con poche novità, mentre Huawei Nova 3 riceve miglioramenti alla fotocamera e allo schermo. L'articolo Nuove OxygenOS Open Beta per OnePlus 5 e 5T e miglioramenti per Huawei Nova 3 proviene da TuttoAndroid.

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Huawei Nova Young Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Nova Young è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Nova Young Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Nova Young? Stai pensando di Comprare Huawei Nova Young? In entrambi i casi, ottima […]

Huawei Nova 3 raggiunge i 2 milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa : Ottime notizie per la serie Nova 3 di Huawei che raggiunge in un mese i due milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa. L'articolo Huawei Nova 3 raggiunge i 2 milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa proviene da TuttoAndroid.

Manuale Huawei Nova 3 Guida istruzioni Pdf Download : Manuale Huawei 3 Pdf è disponibile per il Download Tutte le informazioni e le Guida per poter configurare lo smartphone Android

Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro si aggiornano : Android 8.0 Oreo e patch di luglio : Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro ricevono un nuovo aggiornamento: nel primo caso arriva Android 8.0 Oreo, nel secondo le patch di sicurezza di luglio 2018 e qualche correzione di bug. L'articolo Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro si aggiornano: Android 8.0 Oreo e patch di luglio proviene da TuttoAndroid.

Genova - Toti e Bucci hanno incontrato una delegazione di Huawei : Genova - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , e il sindaco di Genova, Marco Bucci , hanno incontrato oggi una delegazione di Huawei, formata da Maja Novacic , head of public affairs, , ...