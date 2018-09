Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Val Pusteria sola al comando dopo tre turni | Asiago

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : cade in casa Bolzano dopo una incredibile rimonta del Klagenfurt : Quarto turno di EBEL 2018/19 amaro per l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano che incappa nel primo ko stagionale. Gli altoatesini ospitavano gli austriaci dell’EC-KAC Klagenfurt e sembravano avere messo il match nei giusti binari. Immediato doppio vantaggio che faceva ben sperare per le Foxes, ma gli ospiti, con una rabbiosa rimonta a metà incontro, rifilavano quattro gol consecutivi ai padroni di casa, per una vittoria che sa di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : pesanti sconfitte per Renon e Cortina - Asiago ok. Rimandato il debutto di Milano : La stagione 2018-2019 di Alps Hockey League è stata inaugurata ieri, sabato 15 settembre, e le sorprese non sono mancate: i vice-campioni uscenti di Renon hanno subito un pesante passivo in trasferta contro il Lustenau (7-3), mentre lo sloveno Jesenice strapazza Cortina per 7-1. Asiago, detentore del titolo, fatica più del previsto contro Salisburgo, ma trova comunque la via del successo in Austria per 3-0. Tanta attesa per il debutto di Milano ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago e Renon a caccia della terza finale consecutiva - Jesenice e Feldkirch tra le più temibili avversarie : Sabato 15 settembre comincia la stagione 2018-2019 di Alps Hockey League, 17 squadre partecipanti provenienti da tre diverse nazioni: Austria, Italia e Slovenia. Il format quest’anno prevede la divisione del campionato in due fasi: la tradizionale regular season, nella quale ogni squadra disputa i match di andata e ritorno contro ogni squadra (32 partite) più otto incontri aggiuntivi a livello locale, per un totale di 40 partite; a seguire ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : per Bolzano avvio ben oltre le aspettative - ma non è ancora sufficiente per passare il turno : Con un saldo di tre vittorie, di cui due ai rigori, e una sconfitta, l’HCB Alto Adige Alperia conclude oltre le aspettative le prime due settimane di Champions Hockey League 2018-2019. Nel proprio girone Bolzano occupa la seconda posizione con 7 punti, pari merito con IFK Helsinki, tre lunghezze alle spalle degli svedesi dello Skelleftea AIK; i polacchi del GKS Tychy invece rimangono tuttora a zero. Insomma, in questo momento il bilancio ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : primo ko stagionale per Bolzano. Lo Skelleftea regola i Foxes 2-1 : Dopo tre vittorie di fila, di cui due ai rigori, l’HCB Alto Adige Alperia viene sconfitta 2-1 in trasferta per mano dello Skelleftea AIK nella quarta giornata della fase a gironi di Champions Hockey League 2018-2019. I biancorossi vengono così scavalcati nel gruppo C proprio dai vice-campioni di Svezia, in attesa di conoscere il risultato finale dell’altra partita, IFK Helsinki-GKS Tychy. A differenza dei precedenti incontri i Foxes ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : storico HC Bolzano! Helsinki piegata ai rigori. Terzo successo consecutivo per gli altoatesini : L’HCB Alto Adige Alperia conquista un Terzo successo consecutivo storico in Champions Hockey League 2018/2019. Il match di ritorno contro Helsinki, disputato nella capitale finalndese, ha decretato il vincitore soltanto dopo una lunga serie di shoot-outs, con il risultato complessivo di 2-1 a favore dei Foxes. Primi 20 minuti dell’incontro a reti bianche, ma non privo di emozioni: i biancorossi inizialmente soffrono in inferiorità numerica, in ...

Hockey ghiaccio : Champions - Bolzano super : ANSA, - Bolzano, 4 SET - La Bolzano dell'Hockey su ghiaccio non smette di stupire, e di sognare. Dopo la clamorosa rincorsa vincente della scorsa stagione, che aveva portato i biancorossi dall'ultimo ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : secondo successo per Bolzano - 4-1 contro Helsinki. Foxes leader del girone C : Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in Champions League. Dopo il successo maturato ai rigori contro gli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti. La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : grande vittoria del Bolzano - battuti i vice-campioni di Svezia ai rigori! : Un grande risultato dell’HCB Alto Adige Alperia che conquista la prima vittoria nella Champions Hockey League, per la seconda volta nella propria storia. I Foxes, dopo aver conquistato l’accesso a questa rassegna grazie alla vittoria della EBEL, hanno vinto il primo incontro del raggruppamento che vede i forti svedesi dello Skelleftea AIK, i finlandesi dell’HIFK Helsinki e i polacchi del GKS Tychy. Ebbene è arrivato il ...