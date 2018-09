http://feedproxy.goo

: #HANNspree presenta i nuovi monitor gaming: Verona 24 settembre 2018. Hannspree, produttore… - giannifioreGF : #HANNspree presenta i nuovi monitor gaming: Verona 24 settembre 2018. Hannspree, produttore… - elettroradio : New post: 'HANNSPREE PRESENTA NUOVI MONITOR PER IL GAMING' - broby68 : HANNSPREE PRESENTA NUOVI MONITOR PER IL GAMING -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Verona 24 settembre 2018., produttore globale di elettronica di consumo e brand di riferimento nel mercato del Display, fa il suo ingresso nell’arena delcon una nuova serie diad alte prestazioni. La gamma diè progettata per soddisfare le esigenze visive dei giochi per PC e console, con tempi di risposta rapidi, tecnologia Adaptive-Sync e design funzionali e pratici.due modelli destinati a molteplici tipologie di gioco: HG244PJBda 24 pollici con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz, tempo di risposta di 1ms e Adaptive-Sync e HG324QJBdesign curvo da 32 pollici, risoluzione QHD 2K, con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144Hz, tempo di risposta 2ms e Adaptive-Sync. Idella serie HG hanno supporti ergonomici 4-in-1. Regolabili in altezza, ...