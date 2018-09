Hanno ucciso l’uomo ragno nel videogioco di Spiderman | le parole di Max Pezzali per

Le alluvioni nello stato indiano del Kerala Hanno ucciso 410 persone : Le persone morte negli ultimi giorni per le alluvioni causate dai monsoni nel Kerala, uno stato dell’India meridionale, sono ora 410. Almeno 50 mila case sono state distrutte e gli sfollati sono più di un milione, accolti negli oltre tremila centri appositamente allestiti The post Le alluvioni nello stato indiano del Kerala hanno ucciso 410 persone appeared first on Il Post.