Ha un malore improvviso e muore a 12 anni davanti alla mamma | “Rachel per anni è stata

Marilyn Manson - malore improvviso sul palco : concerto interrotto : Come sta Marilyn Manson : il cantante è stato costretto ad annullare il suo concerto in Texas Attimi di paura per Marilyn Manson e tutti i fan accorsi ad ascoltare il cantante al concerto in Texas dello scorso sabato. Durante la serata, dopo aver cantato solo cinque canzoni, l'artista è stato colto da un improvviso malore .

Finisce di lavorare e si accascia a terra : Marco - chef di 23 anni - ucciso da malore improvviso : Aveva appena finito il suo turno di lavoro in cucina, nella notte tra venerdì e sabato, quando Marco Di Nino ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Il ragazzo, che lavorava come cuoco in un albergo a Moena, è morto all'improvviso, probabilmente per un infarto. Il 23enne era originario dell'Abruzzo.