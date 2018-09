Guerra per la Marmolada ​Zaia | Difendere i confini

Escalation Guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

Ora la Guerra dei big tlc per le "superfrequenze" punta a quota 5 miliardi : Si prospetta un incasso molto interessante per il governo dalla gara per le frequenze 5G. Se gli operatori tlc usciranno dall'asta 'spolpati', lo Stato potrà mettere nel cassetto più di 4 miliardi di ...

Condò : 'Guerra politica Uefa-Fifa sul Var. Brych e Marciniak premiati per non averlo usato ai Mondiali' : Intervenuto nel corso del post-partita fra Valencia e Juventus il noto giornalista e opinionista Paolo Condò ha sganciato un'autentica bomba sulla Champions e sull'introduzione del Var: 'C'è in corso ...

SPY FINANZA/ Dazi - la finta Guerra tra Usa e Cina per spartirsi l'Europa : Si parla molto di guerra dei Dazi. In realtà, Stati Uniti e Cina stanno solo facendo in modo di mettere in difficoltà l'Europa per poi attaccarla.

Veronesi choc sul governo : "Macchina da Guerra per l'annegamento dei migranti" : Non è la prima volta che lo scrittore Sando Veronesi si schiera contro le politiche di chiusura verso i migranti. Ma stavolta l"attacco è duro e frontale e prende di mira l"esecutivo guidato da Giuseppe Conte.Lo scrittore è alla Camera dei Deputati dove ha partecipato ad una conferenza stampa insieme ad alcuni rappresentanti della Ong. Il suo giudizio sulla decisione di chiudere i porti agli immigrati è tranchant: "Con una astuta combinazione ...

"Il Governo ha creato una gioiosa macchina da Guerra finalizzata alla morte per annegamento dei migranti" : "Con una astuta combinazione tra scaltrezza e cialtroneria hanno creato una gioiosa macchina da guerra finalizzata alla morte per annegamento. Si tratta di un crimine". È il duro attacco al Governo italiano da parte dello scrittore Sandro Veronesi, promotore di un appello in solidarietà dei migranti. Veronesi parla in una conferenza stampa alla Camera con i rappresentanti delle Ngo.

Dazi - Cina replica a Trump : Usa ko per 60 miliardi/ Ultime notizie - borse Ue ok anche con Guerra commerciale : Trump: nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari. Ultime notizie, guerra commerciale senza fine fra gli Stati Uniti e il resto del mondo: ecco le Ultime mosse(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:06:00 GMT)

"L'ultimatum è scaduto. Ho contattato gli avvocati". Guerra aperta tra Asia e Rose : "L'ultimatum di 24 ore è scaduto. Ti informo che ho contattato Mishcon de Reya (uno studio legale, ndr) per lavorare su inganno, frode, coercizione e diffamazione. Ti contatteranno a breve". Le scuse non sono pervenute e con un post apparso sul suo profilo Twitter, Asia Argento lancia il suo avvertimento all'ex amica Rose McGowan: agirà per vie legali per smentire le sue parole. L'attrice italiana aveva rilasciato un post sui ...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Pechino annuncia misure per 50 mld euro - Trump 'Li fermeremo' : E' Guerra dei dazi tra Usa e Cina. Dopo le misure annunciate ieri da Trump per un valore di 200 miliardi di dollari, Pechino ha reso noto oggi che istituirà nuove tariffe sulle merci statunitensi per ...

Tlc - «Guerra» all’ultimo cliente per rispondere alla sfida di Iliad : Per contrastare Iliad tariffe a 5 euro mensili con 50 GB di traffico. Gli introiti per lo Stato dell’asta per il 5G sono già sui 3,3 miliardi. Senza esclusione di colpi lo scontro nel settore delle tlc dove le compagnie telefoniche si stanno sfidando con varie offerte per la felicità di clienti, ma con risultati tutti da verificare alla lunga sui conti delle telco...

F1 - scintille Wolff-Horner : è Guerra aperta tra Mercedes e Red Bull per colpa di… Ocon : Il team principal della Red Bull ha risposto per le rime a Wolff, che aveva lanciato velate frecciatine all’indirizzo del team di Milton Keynes E’ guerra aperta tra la Red Bull e la Mercedes, ma non per quanto riguarda il Gp di Singapore. © Photo4 / LaPresse I due team infatti sono entrati in rotta di collisione per quanto riguarda l’argomento mercato, con Wolff che ha lanciato frecciatine velate all’indirizzo della ...

Grillo al lavoro per il taglio del ticket su farmaci e visite : medici sul piede di Guerra : L'obiettivo sembrerebbe condiviso anche dal ministero dell'Economia: 'Le prime interlocuzioni che ci sono state con il dicastero dell'Economia, in vista della legge di bilancio - ha affermato il ...

La Francia ha ammesso per la prima volta le torture durante la Guerra d’Algeria : Il presidente francese Emmauel Macron ha ammesso per la prima volta che l’esercito Francese fece ricorso alla tortura durante la Guerra d’Algeria, che fu combattuta tra il 1954 e il 1962 e si concluse con l’indipendenza dell’Algeria dopo 130 anni The post La Francia ha ammesso per la prima volta le torture durante la Guerra d’Algeria appeared first on Il Post.

CasaPound a Trieste per Grande Guerra : ANSA, - Trieste, 13 SET - Si terrà il 3 novembre prossimo a Trieste un corteo nazionale di CasaPound in ricordo della fine della Grande Guerra. Lo conferma all'ANSA Nicola Di Bortolo, coordinatore ...