Grande Fratello Vip 3 puntata 24 settembre 2018 | anticipazioni e diretta

Grande Fratello Vip : Maurizio Battista - Walter Nudo e Le Donatella inizia il reality : A mezzanotte i quattro concorrenti hanno varcato la porta rossa della Casa. La loro avventura ha inizio nella Caverna.

Ivan Cattaneo - chi è? / In cerca dell'effetto Cristiano Malgioglio (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo, ci si aspetta dal cantante un vero e proprio effetto Cristiano Malgioglio. Riuscirà a rendere frizzante la vita dentro la casa come il suo collega?

Grande Fratello Vip 2018 : solo dopo poche ore di diretta c’è chi “va fuori” di seno e chi fuori di testa! : Grande Fratello Vip 3 o Colpo Grosso!? In breve, al GFVip3 solo dopo poche ore di diretta una delle Donatella è andata fuori di seno, mentre il bello e “datato” Walter Nudo, novello Rambo, dava dei pugni in aria. Grande Fratello Vip 2018: inizia lo show, il trash is come back! Ma vediamo di capire cosa è successo. Intanto le luci del reality di canale 5 si sono accese stanotte a mezzanotte su Mediaset Extra canale 34 del DDT dove sono stati ...

Lisa Fusco - chi è?/ La spaccata in diretta è la sua chicca trash : quando arriverà? (Grande Fratello Vip 2018) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico

Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 2018 : Eleonora Giorgi Se l’anno scorso il ruolo di “mamma” dei concorrenti del Grande Fratello Vip è spettato a Simona Izzo, questa volta a tenere a bada i coinquilini della casa di Cinecittà ci pensa Eleonora Giorgi. L’attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica è, infatti, la concorrente donna più Grande del gruppo. Grande Fratello Vip 2017: chi è Eleonora Giorgi Eleonora Giorgi, classe 1953, debutta come ...

Valerio Merola chi è?/ Il conduttore prova il rilancio in televisione (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Valerio Merola? prova il rilancio in televisione dopo aver cavalcato il successo nella metà degli anni '80. Riuscirà a conquistare anche i giovani?

Fabio Basile - chi è?/ Dopo Clemente Russo nuove polemiche sugli sportivi in tv (Grande Fratello Vip 2018) : Fabio Basile, tornano le polemiche sugli sportivi in televisione. Riuscirà a dimostrare la sua personalità anche nella casa Dopo Ballando con le stelle.

Maurizio Battista - chi è?/ Si lascia con Alessandra Moretti e si rimette in gioco al Grande Fratello Vip 2018 : Chi è Maurizio Battista, il comico non ha bisogno di nessuna presentazione e viene visto già come tra i favoritissimi per la vittoria finale del reality show.

Elia Fongaro - chi è?/ Grande Fratello Vip 2018 : sarà eliminato? Ma se le donne si innamoreranno di lui... : Chi è Elia Fongaro? i bookmakers italiani lo danno già per spacciato ma le donne probabilmente si innamoreranno di questo splendido modello dallo sguardo magnetico.

Scandalo al Grande Fratello Vip : per errore c’è il primo nudo (pubblico sconvolto) : Sorpresa hot nella casa del Grande Fratello Vip. Come sarebbe sorpresa hot? E come sarebbe “nella casa del Grande Fratello Vip”? Non si era detto che la trasmissione sarebbe iniziata lunedì 24 settembre? Esatto. Ma alcuni vip sono entrati nella casa già domenica sera. Lo ha annunciato Barbara D’Urso a Domenica Live: “Il Gf Vip inizia domani, ma già stanotte alcuni vip saranno rinchiusi nella Caverna. Hanno realizzato la Caverna al Lido ...

Benedetta Mazza - chi è?/ L'obiettivo è farsi conoscere meglio come persona (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Benedetta Mazza?, L'obiettivo dell'ex modella e conduttrice è quello di farsi conoscere meglio come persona e non solo come personaggio televisivo.