Grande Fratello Vip 3 | Eleonora Giorgi | Prima dell' attrice viene la mamma ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta prima puntata : Cambio di look per Ilary Blasi - bionda e super sexy : Tra incidenti hot , gaffes e dichiarazioni inaspettate la terza edizione del Grade Fratello Vip 2018 si preannuncia già ricca di contenut i . Su Leggo.it seguiremo la diretta della prima puntata e ...

WALTER NUDO - CHI È?/ "Ho fatto causa a Tatiana Tassara - la madre dei miei figli" (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è WALTER NUDO, il conduttore e attore è pronto per il grande ritorno sul piccolo schermo. Per i bookmakers è lui il vero vincitore finale, conquisterà tutti? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:39:00 GMT)

ELIA FONGARO - CHI È?/ Grande Fratello Vip 2018 : pronto a trovare l'amore nella Casa : Chi è ELIA FONGARO? i bookmakers italiani lo danno già per spacciato ma le donne probabilmente si innamoreranno di questo splendido modello dallo sguardo magnetico. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'esposto del Codacons mette a rischio Monte : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:26:00 GMT)

MARTINA HAMDY CHI È?/ “Nella Casa porterò buon umore e ingenuità” (Grande Fratello Vip) : Chi è MARTINA HAMDY, la ragazza del meteo di Mediaset approda al reality show per farsi conoscere ed esplodere del tutto. Conquisterà il pubblico italiano? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:26:00 GMT)

BENEDETTA MAZZA - CHI È?/ È già al secondo reality show (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è BENEDETTA MAZZA?, l'obiettivo dell'ex modella e conduttrice è quello di farsi conoscere meglio come persona e non solo come personaggio televisivo. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Chi è Fabio Basile? Dalla medaglia alle Olimpiadi di Rio 2016 alla casa del Grande Fratello Vip [GALLERY] : Chi è Fabio Basile? Il judoka italiano alla casa del Grande Fratello Vip 2018 Inizia oggi la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Diversi concorrenti, già conosciuti nel mondo dello spettacolo, saranno coinquilini nella stessa casa, tra nuovi amori che sbocceranno, litigi in diretta tv e tanto spettacolo. Tra i concorrenti ci sarà anche qualche personaggio del mondo dello sport, come ad esempio il giovane Fabio Basile. Classe ...

Giulia Salemi - chi è?/ "Al Grande Fratello Vip 2018 spero di mostrare chi sono veramente" : Giulia Salemi è pronta a iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip 2018. Magari per trovare l'amore, come lei stessa ritiene possibile, all'interno della Casa(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Stefano Sala al Grande Fratello Vip 2018 : Stefano Sala Come ogni cast di reality che si rispetti, anche al Grande Fratello Vip 2018 non manca il giovane dal fascino tenebroso. Lui si chiama Stefano Sala. Grande Fratello Vip 2018: chi è Stefano Sala Stefano Sala è nato a Gravedonia, in provincia di Como, il 28 marzo 1990. Fa il modello, ma la sua più Grande aspirazione è quella di diventare un attore affermato. Ha già provato il ‘brivido’ del set ne Il Bello delle ...