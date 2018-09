Grande Fratello Vip 2018 | Antonella Clerici tifa Andrea Mainardi | Magnateli

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi spara a zero su Corona : «Di un uomo piccolo così non parlo più» : Silvia Provvedi entra ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip 2018, dopo aver passato la notte dentro la Caverna assieme alla sorella Giulia. Silvia è l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : «Cecilia Rodriguez era la donna della vita - spero di innamorami» : Dopo tante polemiche Francesco Monte fa il suo ingresso ufficiale al Grande Fratello Vip 2018 . Monte entra nella casa che un anno fa ha visto la fine della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez . ...

IVAN CATTANEO - CHI È? / "Nella Casa? Vorrei ritrovare un po' della mia mascolinità" (Grande Fratello Vip 2018) : IVAN CATTANEO, ci si aspetta dal cantante un vero e proprio effetto Cristiano Malgioglio. Riuscirà a rendere frizzante la vita dentro la casa come il suo collega? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Francesco Monte e Silvia Provvedi sarà amore?/ Alfonso Signorini versione cupido... (Grande Fratello Vip 2018) : Francesco Monte, il ragazzo è pronto a tornare in tv dopo l'espulsione a L'Isola dei Famosi lì dove era stato lasciato da Cecilia Rodriguez. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : "Finalmente una star" : ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta prima puntata : entra Giulia Salemi - cambio di look per Ilary Blasi - bionda e super sexy : Tra incidenti hot , gaffes e dichiarazioni inaspettate la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 si preannuncia già ricca di contenut i . Su Leggo.it seguiremo la diretta della prima puntata e ...

Grande Fratello Vip 2018 : come si vota : Grande Fratello Vip 2018 Con l’inizio del Grande Fratello Vip 2018, prende ufficialmente il via anche il gioco che ogni anno -come da regolamento- anima il reality, fino alla proclamazione del vincitore. Decisivi, ogni settimana, saranno i vip stessi attraverso le nomination e, soprattutto, il pubblico da casa tramite televoto. A tal proposito, ecco una guida pratica con le modalità a disposizione del telespettatore per esprimere le ...

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro : "Non ho un carattere facile - sono ingombrante" : ...

Grande Fratello Vip 3 - Le Donatella : "Siamo due gemelle diverse" : ...

Grande Fratello Vip 2018 : Andrea Mainardi : "La mia ricetta? Fare casino e cucinare per tutti" : ...

Jane Alexander - chi è?/ "Il mio fidanzato Gianmarco? L'ho lasciato.... a casa!" (Grande Fratello Vip) : Chi è Jane Alexander, modella e attrice è pronta ad entrare nella casa per superare anche la sua timidezza cronica. Vedremo come si ambienterà con gli inquilini. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:25:00 GMT)