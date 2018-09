Governo | Ordine giornalisti Lombardia apre istruttoria su Casalino

Crimi (M5s) : “Abolizione Ordine giornalisti? È tema del Governo. Fake news nel web - ma anche su carta stampata” : “Abolizione dell’Ordine dei giornalisti? E’ un tema all’Ordine del giorno del governo. La legislazione italiana prevede già strumenti adeguati per disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale. Si tratta della legge sulle professioni non regolamentate, la legge 4 del 14 gennaio 2013”. Sono le parole del sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata dei ...

Fondi periferie - Anci abbandona riunione : “Cancellato l’ordine del giorno - costretti a interrompere relazioni con il Governo” : L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui Fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei Fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre. “Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le ...

Crimi : Ordine Giornalisti inadeguato - abolizione su tavolo Governo : Roma, 20 set., askanews, - L'abolizione dell'Ordine dei Giornalisti 'è un tema all'Ordine del giorno del Governo'. Lo ha riferito il sottosegretario con delege all'Editoria, Vito Claudio Crimi, nel ...

Crimi : Ordine Giornalisti inadeguato - abolizione su tavolo Governo : Questo vuol dire non vedere il mondo che cambia"."L'Ordine dei Giornalisti così come oggi è strutturato - ha sottolineato - si è rilevato inefficiente e inadeguato ai cambiamenti e alle dinamicità ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna minaccia o ultimatum. Siamo per manovra coraggiosa ma conti in ordine” : “Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum”: così Luigi Di Maio sul suo rapporto con il ministro Tria. “Non capisco – ha sottolineato il vicepremier a Gualdo Tadino – perché si è voluta creare una polemica tra me, il M5s e Tria, quando il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine. Tutto il Governo – ha concluso Di ...

'Crescita - stabilità conti in ordine' : Governo annuncia manovra rassicurante : Una legge di bilancio che non spaventi nessuno, così dal vertice con il presidente del Consiglio, i vicepremier e il monistro dell'Economia. Di Maio e Salvini: non ci sarà nessuna sfida all'Europa, arriveranno reddito di cittadinanza e riforma Fornero -

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Manovra - Governo : aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok Confindustria : Di Maio: "Nella legge di Bilancio deve esserci il reddito di cittadinanza, il superamento della Fornero, gli aiuti alle imprese. Tutto questo è possibile se iniziamo a cambiare il paradigma, se mettiamo al centro i cittadini. Vedrete che sarà una legge di bilancio che rassicurerà i mercati e, soprattutto, le famiglie"

Governo - Conte 'Manovra accompagnata da riforme strutturali'. 'Tav all ordine del giorno del cdm' : ROMA - 'La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia ...

Rifiuti - allarme incendi : il Governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...

Tav : Mulè - Governo prenda posizione a favore Forze Ordine : (AdnKronos) – ‘Solo la natura con un provvidenziale temporale ha evitato che ieri sera degenerasse l’aggressione dei No Tav alle Forze dell’Ordine in Val di Susa. Ora però il tempo dei balbettii è finito: il governo da che parte sta? Si schiera e pronuncia parole chiare a difesa dei nostri poliziotti e carabinieri aggrediti dai No Tav oppure non parla?” Lo afferma Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce ...