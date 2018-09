Google Feed si rinnova e diventa Discover | e Ricerca Google introduce un sacco di novità

Google Feed nel launcher di OnePlus? Si può - al momento solo su OnePlus 6 - con un modulo Magisk : Un utente XDA ha scoperto che il launcher OnePlus potrebbe permettere all'utente il rimpiazzo di Shelf con il flusso di Google L'articolo Google Feed nel launcher di OnePlus? Si può, al momento solo su OnePlus 6, con un modulo Magisk proviene da TuttoAndroid.

Il widget di ricerca Google personalizzabile e le storie AMP di Feed sono in rollout : Google inizia a mostrare le storie AMP in Google Feed e la funzione di personalizzazione del widget di ricerca è in fase di rollout più ampio. L'articolo Il widget di ricerca Google personalizzabile e le storie AMP di Feed sono in rollout proviene da TuttoAndroid.

Sarà Discover il nuovo Google Feed? : Pare che Google stia testando un nuovo feed che potrebbe andare a soppiantare l'attuale. Noto come Discover, il presunto Google Feed nuovo è stato intravisto nell'ultima versione beta di Google app, ma per il momento non è chiaro se sia un semplice cambio di nome o la questione sia sintomo di cambiamenti più rilevanti. L'articolo Sarà Discover il nuovo Google Feed? proviene da TuttoAndroid.

Google Home a volte richiede feedback verbali dopo l’esecuzione dei comandi : Anche per Google Home e Google Assistant è possibile ottenere un feedback dagli utenti in modo rapido, chiedendo loro di valutare il processo verbalmente per sapere quanto sono soddisfatti. Quando Google Home desidera ricevere un feedback dall'utente, gli chiederà quanto è soddisfatto valutando l'esperienza con una scala da uno a cinque con l'azione o la risposta. L'articolo Google Home a volte richiede feedback verbali dopo l’esecuzione ...

Anche nel Google Feed in arrivo il tema scuro : Stando alle immagini pubblicate da un utente su Reddit, pare che Google stia effettuando dei test per un tema scuro Anche su Google Feed L'articolo Anche nel Google Feed in arrivo il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Google vuole farci fare la differenza tramite Ricerca e feedback : Google sta inviando una mail ad alcuni utenti iscritti al programma Guide Locali, invitandoli a "fare la differenza su Google" selezionando la casella Ricerca e feedback nelle preferenze. L'articolo Google vuole farci fare la differenza tramite Ricerca e feedback proviene da TuttoAndroid.

Il Nuovo navigatore TomTom GO Essential supporta chiamate in vivavoce - controllo vocale e Google Feed : Nel corso dell'IFA 2018 a Berlino, TomTom ha annunciato oggi il lancio di TomTom GO Essential, un navigatore satellitare ricco di funzionalità che supporta chiamate in vivavoce, controllo vocale e compatibile con il software di riconoscimento vocale Siri e il servizio Google Feed. Il dispositivo è dotato di touchscreen completamente interattivo da 5 o 6 pollici ed è completo di supporto magnetico. L'articolo Il Nuovo navigatore TomTom GO ...

Google si appassiona al calcio e ingrandisce le schede nel Feed : Google introduce una sorta di widget in sovrimpressione per seguire in diretta il risultato delle partite di calcio, mentre ingrandisce leggermente le dimensioni delle schede del Google Feed. L'articolo Google si appassiona al calcio e ingrandisce le schede nel Feed proviene da TuttoAndroid.