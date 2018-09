Golf | Tiger Woods trionfa dopo 5 anni

Golf - PGA Tour 2018 : bentornato Tiger Woods! Il fenomeno americano si aggiudica il Tour Championship : 5 anni di purgatorio svaniti sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti). Tiger Woods ricorderà il green del Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari) come il teatro di un nuovo splendido inizio. La carriera infinita del fenomeno americano torna ad arricchirsi di un titolo, l’ottantesimo da esibire in una straordinaria bacheca. Nonostante un ultimo round non impeccabile (+1 con 2 birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose : Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA. Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory ...

Golf – Tour Championship : Tiger Woods difende la prima posizione - Francesco Molinari scende al 25° posto : Tiger Woods resta in testa al Tour Championship, ma cambia il suo compagno di viaggio che adesso è Justin Rose. Perde terreno Molinari Tiger Woods è rimasto al comando con 133 (65 68 -7) colpi nel Tour Championship, ma è cambiato il suo compagno di viaggio che ora è Justin Rose (133 – 66 67). mentre ha ceduto Rickie Fowler, ottavo con 137 (-3). Passi indietro anche di Francesco Molinari, 25° con 145 (70 75, +5). Sul percorso ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf – Tour Championship : Tiger Woods comanda insieme a Rickie Fowler - 17° Francesco Molinari : In campo ben 17 giocatori (undici statunitensi e sei europei) dei 24 che disputeranno la Ryder Cup i quali stanno dando un’anteprima dello spettacolo di Parigi Tiger Woods, leader con 65 (-5) colpi insieme a Rickie Fowler, è stato il grande protagonista del primo giro del Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler e Tiger Woods in vetta al termine del primo round del Tour Championship : La stagione Golfistica si sta avviando alla sua naturale conclusione ed è dunque tempo di Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour riservato ai primi 30 Golfisti della money list si svolge sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) e vede attualmente al comando Rickie Fowler e Tiger Woods. Il duo americano guida la leaderboard con il punteggio di -5 (65 colpi), ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy e Tiger Woods comandano il BMW Championship dopo il round d’esordio : I migliori Golfisti del PGA Tour si sono spostato in Pennsylvania per darsi battaglia nel BMW Championship 2018 (montepremi 8,75 milioni di dollari). Il primo round ha già entusiasmato, con due tra i più amati dalle folle appaiati al comando con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta dell’americano Tiger Woods e del nordirlandese Rory McIlroy, che sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), ...

Golf - Tiger Woods torna in Ryder Cup : “Sarà emozionante tornare in Europa per provare a vincere il titolo” : Tiger Woods ritorna a giocare in Ryder Cup dopo sei anni di assenza a coronamento di una stagione giocata ad altissimi livelli. Il campione americano è una delle tre wild card annunciate dal capitano Jim Furyk in vista della 42esima edizione dello scontro tra giocatori europei e statunitensi, che si disputerà a Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, alle porte di Parigi, dal 28 al 30 settembre. Le altre due scelte del capitano ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson vola in vetta al Dell Technologies Championship davanti agli inglesi Hatton e Rose - risale Tiger Woods : Un eagle da autentico fuoriclasse alla buca 18 regala a Webb Simpson la vetta Della classifica nel Dell Technologies Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. Simpson ha concluso il secondo round in 63 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con tre birdie di fila tra la 5 e la 7. Quando sembrava ormai sul punto di giungere al giro di boa al ...

Il ritorno di Tiger Woods è un’ottima notizia per tutto il Golf : Dopo anni di guai e infortuni, Woods è tornato ad altissimi livelli: e con lui sono tornate le attenzioni del pubblico e i soldi degli sponsor The post Il ritorno di Tiger Woods è un’ottima notizia per tutto il golf appeared first on Il Post.

Golf - sfida Tiger Woods-Phil Mickelson : in palio 9 milioni dollari : Roma, 23 ago., askanews, - Tiger Woods e Phil Mickelson si sfideranno nel weekend del Thanksgiving in un match-spettacolo con 9 milioni di dollari in palio. Ora è ufficiale: la conferma è arrivata ...

Golf - UFFICIALE : Tiger Woods sfiderà Phil Mickelson! “The Match” storico - montepremi da capogiro : Il 23 novembre sarà un giorno memorabile per il Golf. Semplicemente sarà il giorno di “The Match”, la super sfida tra le leggende Tiger Woods e Phil Mickelson che si daranno battaglia per un premio vertiginoso da 9 milioni di dollari. Allo Shadow Creek di Las Vegas andrà in scena l’avvincente testa a testa tra i detentori di 19 titoli del Grande Slam, capaci di vincere 122 tornei in carriera e di accumulare complessivamente ...