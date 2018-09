: ++ Commissione #Ue deferisce #Polonia a Corte giustizia ++ Per violazione del principio di indipendenza giudiziaria - TgLa7 : ++ Commissione #Ue deferisce #Polonia a Corte giustizia ++ Per violazione del principio di indipendenza giudiziaria - ansaeuropa : #Commissione #Ue deferisce #Polonia a Corte giustizia - NotizieIN : Giustizia, Ue deferisce Polonia a Corte -

La Commissione Ue ha deciso di deferire laalladiper la violazione del principio di indipendenza giudiziaria, in particolare sull'inamovibilità del giudice. La legge contestata dalla Ue riduce da 70 anni a 65 l'età pensionabile per laSuprema,mettendo 27 su 72 giudici adesso in carica,a rischio pensionamento. Il rispetto dello stato di diritto nella Ue è oggetto di una proposta della Commissione di collegare i fondi europei all'ossevanza della norma.(Di lunedì 24 settembre 2018)