Giudice sportivo | un turno a Spalletti

Giudice sportivo - un turno di squalifica per Spalletti. Salterà la Fiorentina : andata male a Luciano Spalletti: nel pomeriggio è arrivato un turno di squalifica per i fatti di Sampdoria-Inter di sabato sera subito dopo il gol-partita di Brozovic. Lo ha deciso il Giudice sportivo ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : provvedimenti nei confronti di Inter e Genoa : Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa ...

Calcio - Giudice sportivo Serie A : quattro giornate a Douglas Costa - Giampiero Gasperini squalificato per bestemmia : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A di Calcio, dopo la quarta giornata del massimo campionato italiano: c’era grande attesa per il caso Douglas Costa, non solo per lo sputo nei confronti di Federico Di Francesco, ma anche per la segnalazione della Procura Federale per un gomito alto nei confronti dello stesso. Sono quattro le giornate di squalifica rimediate da Douglas Costa, calciatore della Juventus, “per ...

Serie B - nessuna squalifica dal Giudice Sportivo : MILANO - Nessuno squalificato da parte del Giudice Sportivo dopo le gare della terza giornata di andata. Solamente delle ammende, di mille euro,, per le ammonzioni di Maurizio Domizzi del Venezia e ...

Serie B - Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : il comunicato del Giudice sportivo : Serie B, Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, così ha deciso il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia in merito al caso del terreno di gioco del Marulla Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, di seguito il comunicato ufficiale. “Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di ...

Serie A - fascia da capitano imposta dalla Lega : il Giudice sportivo non perdonerà più : Niente più spazio per le dediche, né per la fantasia. Da quest'anno, le fasce da capitano, sono imposte dalla Lega. Per il dispiacere del 'Papu' Gomez, che ormai da anni condivideva con i suoi ...