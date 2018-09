Giro d' Italia 2019 | il via da Bologna con cronometro sul San Luca Tutte le tappe in

Giro d’Italia 2019 : si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...

Mondiali Volley 2018 – Sorteggiati i Gironi della fase finale : ecco quando gioca l’Italia : Mondiali Volley 2018: Sorteggiati i gironi della fase finale, l’Italia si sposta a Torino! ecco quando tornano in campo gli azzurri Si è tenuto oggi il sorteggio per la composizione dei due gironi della fase finale dei Campionati del Mondo.Questo il quadro: Pool I Brasile, USA, Russia Pool J Italia, Polonia, Serbia Si comincia mercoledì pomeriggio con la sfida tra Brasile e Russia, mentre mercoledì sera tornano in campo gli azzurri ...

Giro d’Italia 2019 – Percorso e altimetria della Grande Partenza e delle tappe dell’Emilia Romagna : Giro d’Italia 2019: in Emilia Romagna la Grande Partenza e altre tappe sul territorio: Percorso e altimetria Sarà Bologna, capoluogo della Regione Emilia-Romagna, a dare il via sabato 11 maggio alla 102a edizione della Corsa Rosa. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. La seconda tappa, domenica 12, ripartirà da Bologna per dirigersi verso ...

Ciclismo : il Giro d'Italia 2019 parte da Bologna : E' la seconda volta che accade nella storia della corsa rosa. Al via sabato 11 maggio con una crono individuale

Volley - Mondiali 2018 : chi si qualificherà alle semifinali? I Gironi della terza fase : tra il gruppo della morte e le chance dell’Italia : Si è delineato il tabellone della terza fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile, le sei squadre rimaste in corsa sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuno che qualificheranno alle semifinali. Al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 28 settembre, andrà in scena un grande spettacolo con le migliori Nazionali del Pianeta pronte ad affrontarsi a viso aperto per continuare a inseguire il titolo iridato. Ma quali sono le grandi favorite ...

Anticipazioni percorso Giro d'Italia 2019 : cresce l'attesa : Il Giro d'Italia 2019 (edizione 102) partirà da Bologna: certo il prologo di pochi chilometri con cronoscalata verso San...

Giro d’Italia 2019 – Addio al via ‘straniero’ : svelata la Grande Partenza dell’edizione 102 : Presentata la Grande Partenza del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della Corsa Rosa partirà dall’Emilia Romagna La stagione 2018 di ciclismo non è ancora del tutto terminata: si attende infatti con ansia la prova il linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck, con gli italiani in corsa a caccia di un buon risultato. Successivamente ci sarà ancora qualche interessante corsa da seguire, ma c’è chi pensa già alle Grandi ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Serbia e Polonia alla terza fase. Le avversarie degli azzurri ai raggi X : Girone abbordabile? : L’Italia può ritenersi fortunata dell’esito del sorteggio per la definizione dei gironi della terza fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha infatti evitato le temibilissime USA e Russia (oltre al Brasile, ma questo lo sapevamo già prima dell’estrazione) ed è così finita nella Pool J insieme alla Polonia e alla Serbia, sulla carta due avversarie più semplici da affrontare per gli azzurri che possono ...

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase - definiti i Gironi. Italia con Polonia e Serbia - evitato il gruppo di ferro : A Torino sono stati sorteggiati i gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le prossime avversarie e si è delineato il futuro delle sue squadre che ora si daranno battaglia per il titolo iridate. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali ...

Mondiali volley 2018 - Italia nel Girone J con Serbia e Polonia : i dettagli : Mondiali volley 2018, l’Italia ha evitato la Russia nel girone J nel quale se la vedrà con Serbia e Polonia Mondiali volley 2018, l’Italia è stata sorteggiata stamane nel girone J con Serbia e Polonia. Due avversarie senz’altro di spessore, ma è stata evitata la temibile Russia che ci ha sconfitti pochi giorni fa in quel di Milano. Adesso la kermesse si sposta al Pala Alpitur di Torino, dove si giocheranno due gironi da 3 ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili Gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six - tutti gli scenari verso il sorteggio : Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di Volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta Finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semiFinali e sulla Finale, in programma il prossimo ...

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase. Le possibili avversarie dell’Italia e il regolamento. Il Girone ideale e quello da evitare : L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool E di Milano. La nostra Nazionale ha staccato il pass per la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, gli azzurri sono tra le sei grandi del Pianeta e ora non vogliono smettere di sognare dopo aver vinto le prime sei partite e aver perso contro la Russia soltanto al tie-break. I ...

Baseball - Super 6 2018 : finale annullata per pioggia - Olanda dichiarata vincitrice e Italia seconda sulla base dei risultati del Girone : Dopo il Super 6 di softball, finisce in maniera davvero ingloriosa anche il suo omologo di baseball. L’organizzazione del torneo ha annunciato che la finale, originariamente programmata per le 13:30, non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteo, con pioggia attesa per l’intera giornata su Hoofddorp. Si è deciso dunque di dichiarare vincitrice l’Olanda, con l’Italia seconda e la Spagna terza. L’Olanda ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla terza fase - le possibili avversarie degli azzurri. Rischio Girone della morte : L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto ottenuto nella Pool E valida per la seconda fase. Gli azzurri, grazie al punto strappato contro la Russia, si sono garantiti matematicamente il primato nel girone e dunque voleranno alla Final Six di Torino per continuare a sognare in grande. La nostra Nazionale non conosce ancora quali saranno le prossime avversarie, i due gironi da tre ...