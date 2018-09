Giro del mondo a vela | Genova si candida come tappa

Volley - Mondiali 2018 : i possibili Gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six - tutti gli scenari verso il sorteggio : Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di Volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta Finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semiFinali e sulla Finale, in programma il prossimo ...

Sfera Ebbasta prende in Giro Offset - apprezzamenti su Cardi B - moglie del rapper : Nel pomeriggio di oggi a Milano Sfera Ebbasta ha presenziato, per la gioia dei numerosi fotografi che sono riusciti ad immortalare il suo outfit a dir poco sopra le righe, ad alcuni eventi nell'ambito della Fashion Week. Atterrato nel capoluogo lombardo soltanto qualche ore fa, a bordo di un aereo privato, il trapper di Cinisello Balsamo [VIDEO], di ritorno dall'ultima trionfale data del suo tour europeo svoltasi ieri sera ad Amsterdam, ha ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (23 settembre) e le classifiche dei Gironi : oggi domenica 23 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La Russia e la Polonia si sono qualificate alla Final Six surclassando Finlandia e Serbia che era già qualificata alla terza fase insieme a Italia, USA, Brasile. Eliminata la Francia a cui non è bastata la vittoria sull’Argentina. Di seguito tutti i risultati di oggi domenica 23 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi ...

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase. Le possibili avversarie dell’Italia e il regolamento. Il Girone ideale e quello da evitare : L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool E di Milano. La nostra Nazionale ha staccato il pass per la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, gli azzurri sono tra le sei grandi del Pianeta e ora non vogliono smettere di sognare dopo aver vinto le prime sei partite e aver perso contro la Russia soltanto al tie-break. I ...

Demaria e l’ipotesi di allungare la durata del Salone : «Ne parleremo». Genova pronta per Giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Nautico da riscossa : visitatori in crescita. Genova pronta per Giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo Giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

Baseball - Super 6 2018 : finale annullata per pioggia - Olanda dichiarata vincitrice e Italia seconda sulla base dei risultati del Girone : Dopo il Super 6 di softball, finisce in maniera davvero ingloriosa anche il suo omologo di baseball. L’organizzazione del torneo ha annunciato che la finale, originariamente programmata per le 13:30, non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteo, con pioggia attesa per l’intera giornata su Hoofddorp. Si è deciso dunque di dichiarare vincitrice l’Olanda, con l’Italia seconda e la Spagna terza. L’Olanda ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score Gironi A - B : la situazione dell'Entella : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:41:00 GMT)

MotoGP - GP Aragon. On board con Jorge Lorenzo : il Giro perfetto della pole VIDEO : Aragon, on board con Lorenzo: il super giro della pole Guarda tutti i VIDEO MotoGP 2018, tutti i VIDEO Guarda tutti i VIDEO

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite per la 2^ giornata del massimo campionato dei dilettanti, Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 04:57:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla terza fase - le possibili avversarie degli azzurri. Rischio Girone della morte : L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto ottenuto nella Pool E valida per la seconda fase. Gli azzurri, grazie al punto strappato contro la Russia, si sono garantiti matematicamente il primato nel girone e dunque voleranno alla Final Six di Torino per continuare a sognare in grande. La nostra Nazionale non conosce ancora quali saranno le prossime avversarie, i due gironi da tre ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (22 settembre) e le classifiche dei Gironi : oggi sabato settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Italia, USA e Brasile si sono qualificate alla Final Six mentre la Serbia si è avvicinata all’obiettivo, la Francia ha battuto la Polonia e rimane ancora in corsa insieme alla Russia. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 22 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi (SABATO 22 settembre): Canada vs Iran 3-2 (25-20; ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia ha vinto il Girone della seconda fase! Azzurri alla Final Six da primi in classifica : le possibili avversarie : L’Italia ha vinto il proprio girone della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! Gli Azzurri, grazie al 2-2 del match attualmente in corso di svolgimento contro la Russia, si sono garantiti matematicamente il primato nella Pool E e sono dunque certi di presentarsi alla Final Six di Torino con una posizione privilegiata. La nostra Nazionale è riuscita a guadagnare il punto di cui aveva bisogno per essere certa di mettersi dietro ...