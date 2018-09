Giovedì sarà il giorno decisivo per il giudice Kavanaugh e la sua accusatrice

Serie A Frosinone vs Juventus -6 - i tagliandi saranno in vendita da Giovedì mattina : I tagliandi relativi alla gara tra Frosinone e Juventus in programma domenica sera allo 'Stirpe' alle 20.30, saranno in vendita dalle 10 di giovedì 20 settembre. I biglietti si potranno acquistare ...

Pallavolo – Campionati di Serie A Femminile 2018-19 : Giovedì 2 agosto saranno pubblicati i calendari : giovedì 2 agosto saranno resi pubblici i calendari di Serie A del campionato Femminile di Pallavolo saranno pubblicati giovedì 2 agosto i calendari dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile 2018-19 . Il calendari o di Serie A1 si svilupperà su 26 giornate: l’inizio della Regular Season è previsto per il weekend del 27-28 ottobre, mentre il termine è fissato a fine marzo. Per quanto riguarda la Serie A2, saranno diramati i ...

Da via Piave a Sant'Eraclio - sarà un Giovedì senz'acqua a Foligno : sarà un giovedì senz'acqua per una vasta zona di Foligno. Dall'area est della città , via Piave, via Trasimeno, via Flaminia vecchia etc., fino a tutta Sant'Eraclio, il prossimo 26 luglio prevista l'...