Giornalisti | Casalino verso il Consiglio di disciplina dell' Ordine

Ordine Giornalisti Lombardia deferisce Casalino a disciplinare : Roma, 24 set., askanews, - L'Ordine dei giornalisti lombardi ha avviato l'iter per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del file audio registrato dal portavoce del presidente del ...

Di Maio a testa bassa contro i Giornalisti. Fnsi : "Giusto pubblicare l'audio di Casalino" : Dopo una giornata di polemiche anche Luigi Di Maio interviene sulla questione della diffusione dell'audio in cui Rocco Casalino, portavoce del premier, minacciava ripercussioni contro il personale del Mef. Lo fa con un post su Facebook: "Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino perché in un audio via WhatsApp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè ...

Ordine dei Giornalisti : 'Da Casalino e Conte attacco alla libertà di informazione' : È evidente che in certi casi che il diritto di cronaca prevale enormemente su qualunque forma di riservatezza. Quindi secondo la dichiarazione di Casalino era di interesse pubblico? Non vedo come si ...

Fico : "Io e Di Maio molto uniti. L'audio di Casalino? Assurdo che Giornalisti facciano uscire fonti : "Tra me e Luigi non ci sono divisioni come scrivono i giornali. Anche se possiamo avere divergenze, siamo molto uniti, non saranno i titoli di giornali a dividerci". Lo ha detto il presidente della ...

Fico : Casalino? Assurdo che Giornalisti scoprano le proprie fonti : Roma, 22 set., askanews, - "A me sembra Assurdo che giornalisti che ricevono il messaggio fanno uscire le proprie fonti. E' decontestualizzato, io non conosco la questione, commento soltanto il fatto: ...

'L'audio di Casalino? È assurdo che i Giornalisti lo pubblichino' : del ministero dell'Economia'. A tal proposito Fico ha aggiunto: 'È decontestualizzato, non conosco la questione. Io so che voi chiamate sempre anche me, quindi se io per caso vi mando un messaggio, ...

L'sms di Casalino ai Giornalisti sui fischi al Pd finisce all'Agcom : Michele Anzaldi ha mantenuto la promessa.Lo scorso 18 agosto il deputato del Pd aveva promesso che avrebbe presentato un esposto all'Agcom sull'sms inviato da Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, ai cronisti a proposito dei fischi che avevano accolto gli esponenti del Pd ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi, laddove gli esponenti del governo erano stati salutati con applausi. Il messaggino, inviato a ...

Ponte Morandi Genova - Casalino nella bufera. "Sms ai Giornalisti durante i funerali" : Duro attacco del deputato dem Anzaldi al portavoce di Palazzo Chigi: "La macchina del fango messa in moto dal Governo M5s-Lega in questi giorni contro il Pd ha raggiunto il culmine"