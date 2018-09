Giornali e sequestri

ilfoglio

(Di lunedì 24 settembre 2018) Discendente per via paterna dai baroni di Adrano e nipote per parte di madre del fondatore e primo direttore del quotidiano La Sicilia, Mario Ciancio Sanfilippo è figura centrale non solo a Catania ma in tutta la Sicilia e anche oltre lo stretto. Ciancio era passato indenne nelle bufere giudiziarie