GfVip | Giulia Provvedi primo incidente hot | la regia non stacca l' inquadratura e si vede

Francesco Monte prima del GfVip : incontro fra ex cognati con Andrea Iannone e saluti con Giulia Salemi : Lunedì 24 settembre comincerà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, e dopo qualche dubbio e dietrofront vedrà la partecipazione dell?ex...

GfVip - Giulia Salemi reclusa illibata : 'Non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica' : Il 24 settembre la porta rossa di Cinecittà riaprirà i battenti per far entrare al Grande Fratello Vip i reclusi della nuova edizione, che contano fra gli altri Eleonora Giorgi, Walter Nudo, l'ex di ...