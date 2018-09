Genova | litiga con la madre e si lancia dal balcone | muore a tredici anni Era in crisi

Genova - litiga con la madre e si lancia dal quarto piano : muore a 13 anni : La tragedia nel primo pomeriggio dopo una lite in casa tra madre e figlio in un appartamento a Borzoli. Il tredicenne si sarebbe diretto verso il balcone dell'appartamento, lasciandosi cadere nel vuoto davanti agli occhi atterriti della donna che è stata poi soccorsa in stato di shock e portata in ospedale.Continua a leggere